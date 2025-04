SaS odovzdá na Úrad vlády SR odkazy pre Putina, verejnosť má možnosť napísať ich

Strana chce, aby si ich predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prečítal, keď pôjde do Moskvy na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Zároveň, aby odkazy odovzdal Putinovi. Informoval o tom predseda strany Branislav Gröhling na pondelkovej tlačovej konferencii.

„Občania za nasledujúci týždeň môžu či už písomne na letákoch alebo cez webovú stránku napísať odkaz Putinovi, že čo si o ňom myslia. My všetky tieto odkazy potom či už vytlačíme alebo zozbierame a 7. mája ich zanesieme na ÚV, aby si Robert Fico, keď pôjde 8. mája do Moskvy, mohol prečítať všetky tieto odkazy a mať takú tú prenesenú hanbu za to, čo ide robiť,“ uviedol Gröhling.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. Opozícia ho za to kritizuje a vyzýva, aby cestu zrušil.