Gazda: Konkláve je už len volebný akt, teraz je priestor na diskusie o pápežovi

Povedal cirkevný analytik a zástupca šéfredaktora denníka Postoj Imrich Gazda. Konkláve je totiž podľa neho už len volebný akt. Práve v týchto dňoch majú kardináli možnosť diskutovať a premýšľať nad tým, koho by si vedeli predstaviť ako pápeža.

„Vatikánske pravidlá stanovujú, že konkláve sa môže začať najskôr v 15. a najneskôr v 20. deň od smrti pápeža, čiže ten 15. deň vychádza presne na 5. mája,“ vysvetlil pre TASR Gazda. Dodal, že 4. mája sa skončí deväťdňový smútok za pápežom Františkom.

Pápeži František i Benedikt XVI. boli zvolení už na druhý deň a Ján Pavol II. na tretí deň. Gazda nepredpokladá, že by sa toto konkláve malo výrazne predĺžiť, pretože diskusie už prebiehajú a konkláve je už len tzv. volebnou bodkou. „Konkláve je už v podstate samotný volebný akt, ale kardináli sa už teraz zišli do Ríma, bezprostredne po smrti pápeža Františka, a teda mali pred sebou dva týždne na to, aby sa spolu rozprávali, uvažovali, spoznávali a jednoducho, aby si každý z nich urobil názor, koho zo svojich kolegov kardinálov by považoval za toho najlepšieho pápeža,“ priblížil. Ak by sa konkláve predĺžilo, vatikánske pravidlá s tým počítajú.

Do tohto konkláve vstúpi podľa cirkevného analytika najviac kardinálov v histórii. Priblížil, že 135 kardinálov má menej ako 80 rokov, dvaja sa ospravedlnili, čiže voliť by ich mohlo 133. Gazda pripomenul pravidlo, podľa ktorého ten, kto do konkláve vstupuje ako favorit, často „pohorí“. Existujú však aj výnimky, akým bol napríklad favorizovaný Benedikt XVI. Zvolenie Františka zase bolo podľa neho prekvapením.