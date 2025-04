Michal Šipoš: Prezident aj premiér svojimi krokmi odštartovali predvolebnú kampaň

Myslí si to predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Zástupca opozície pripomenul, že v koalícii sa stupňujú nezhody a kritizoval, že koaličná rada zasadá len zriedka. Odmietol, že by za transakčnú daň bola zodpovedná predchádzajúca vláda.

„To, že Robert Fico dnes zvolal tlačovú konferenciu o desiatej, nie je len náhoda, ale sme presvedčení o tom, že prijal Pellegriniho hru, ktorý odštartoval volebnú kampaň do predčasných volieb. Pellegrini sa rozhodol vrátiť niektoré zákony Ficovi do parlamentu a Fico na to zareagoval tak, že sa rozhodol, že bude robiť pravidelné tlačovky v nedeľu a bude brýzgať na svojich koaličných partnerov,“ povedal Šipoš na nedeľnej tlačovej konferencii.

Pripomenul, že Fico vyjadreniami o nezrušiteľnej transakčnej dani „upratal“ šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý trvá na jej úprave. Zároveň dodal, že „upratanie kritikov“ v koalícii na posty ani zvyšovanie platov zrejme nepomohli upokojiť situáciu v koalícii, a preto sa Fico chystá na voľby.

Slová Fica o tom, že potrebu transakčnej dane spôsobili bývalé vlády, ktoré enormne zadlžili Slovensko, označil Šipoš za vymyslený blud. Tvrdí, že z grafu vývoja čistého dlhu od roku 1993 do súčasnosti z dielne Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyplýva, že vlády Smeru-SD zadlžili Slovensko najviac.

Líder opozičného PS Michal Šimečka kritizuje Fica za vyjadrenia o tom, že nevie, ako by výpadok z transakčnej dane nahradil. „Ak toto nedokáže po vyše 30 rokoch v politike, tak je skutočne babrák,“ povedal Šimečka s tým, že je ochotný mu predstaviť riešenia, ktoré má PS pripravené.