Telegraph: Zelenskému bolo v rozpore s protokolom udelené miesto v prvom rade

DNES - 15:02

Vatikán Správy » Zahraničné

Vatikán porušil svoj protokol, keď ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na sobotňajšom pohrebe pápeža Františka usadil do prvého radu spolu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom. Informuje denník The Daily Telegraph.

Zelenskyj pricestoval na pápežov pohreb do Ríma spolu s manželkou Olenou v čase očakávania prelomu v mierových rokovaniach na Ukrajine, pripomína denník. Lídra vojnou zmietanej krajiny privítali prítomní na pohrebe spontánnym potleskom, keď obsadil svoje miesto na Námestí sv. Petra. Predtým sa nakrátko stretol s Trumpom - bola to ich prvá osobná schôdzka od bezprecedentnej hádky v Oválnej pracovni Bieleho domu z 28. februára. Zdá sa, že Vatikán urobil špeciálne opatrenia, aby zabezpečil, že Zelenskyj bude mať na ceremoniáli, kde väčšina lídrov sedela podľa názvu svojej krajiny a podľa toho, či boli hlavami štátov alebo vlád, prominentné miesto, píše Telegraph. Na základe pravidiel mali svetoví lídri sedieť v abecednom poradí podľa názvu svojej krajiny vo francúzštine – tradičnom jazyku diplomacie v čase vzniku protokolov. Ako prezident Ukrajiny mal Volodymyr Zelenskyj podľa očakávania sedieť v treťom rade, prípadne ešte ďalej smerom dozadu, pripomína denník. Miesto toho ho však usadili do prvého radu, 11 sedadiel od Trumpa, ktorý ho mal po svojej pravici. Vatikán nepoprel, že boli porušené protokolárne pravidlá. „Myslím si, že zaplnili prázdne miesto,“ povedal Telegraph vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Medzi Zelenským a Trumpom boli okrem iných umiestnení prezidenti Indie, Gabonu, Macron s manželkou Brigitte či fínsky prezident Alexander Stubb. Vo francúzštine sa Spojené štáty začínajú na písmeno „e“ (États-Unis). Po pravici Trumpa a jeho manželky Melanie sedel prezident Estónska Alar Karis a španielsky kráľ Felipe (Španielsko - Espagne). Po Zelenského pravici sedel Michael D. Higgins, írsky prezident, čo zrejme poukazuje na to, že protokolárne pravidlá boli porušené, aby sa pre ukrajinského lídra zabezpečilo prominentné miesto, píše denník. Inde sa pravidlá prísne dodržiavali; argentínsky prezident Javier Milei sedel na čestnom mieste vedľa stojaceho člena Švajčiarskej gardy úplne napravo v prvom rade, keďže pápež František pochádzal z Argentíny. Britský princ William, ktorý na pohrebe pápeža zastupoval kráľa Karola III., sedel v treťom rade vedľa končiaceho nemeckého kancelára Olafa Scholza. Na pohrebe bol prítomný aj britský premiér Keir Starmer s manželkou, ako aj exprezident USA Joe Biden, ktorý sedel v piatom rade. Taliansky prezident Sergio Mattarella sedel v prvom rade, zatiaľ čo premiérka Giorgia Meloniová sedela ďalej vzadu, aby sa dodržal protokol týkajúci sa hláv vlád a hláv štátov, ako sú prezidenti a členovia kráľovskej rodiny, dodáva Telegraph.