Všetko na svete je zmeniteľné, aj transakčná daň, uviedol Raši

I keď predseda parlamentu nevidí v súčasnosti možnosti na úplné zrušenie transakčnej dane, koaličný Hlas-SD je podľa neho otvorený jej zmenám. Všetko na svete je zmeniteľné, aj transakčná daň, povedal Raši v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na JOJ 24.

Raši očakáva, že minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal prísť s analýzou, na základe ktorej by sa mohli určiť skupiny podnikateľov, pre ktoré by sa transakčná daň mohla upraviť s minimálnym výpadkom celkových príjmov pre štátnu pokladnicu. „Tak keď sa nájde takáto skupina, tak určite som za to, aby sa transakčná daň pre nich upravila, pretože dosiahnete to, že to, čo mala transakčná daň doniesť, tak pár miliónov z toho obetujeme, ale možno zasiahneme veľkú skupinu ľudí, ktorí sú práve tým menej príjmoví a uľahčíme im život,“ povedal Raši.

Predseda parlamentu sa dotkol aj očakávaného konsolidačného balíčka úsporných opatrení na rok 2026. I keď podrobnosti zatiaľ nie sú známe a minister financií odmieta komentovať informácie o možných opatreniach, pre Hlas-SD je podľa Rašiho neakceptovateľné, pokiaľ by sa opatrenia mali dotknúť rodín s deťmi, seniorov alebo trinásteho dôchodku.

Raši spochybnil návrhy niektorých ekonómov či opozičných politikov na výrazné zníženie počtu štátnych zamestnancov. „Rozmýšľajme, čo hovoríme, lebo vo verejnom sektore nám robia aj policajti, ktorých je málo, aj lekári a sestry, ktorých je málo, aj učitelia, ktorých je málo,“ dodal Raši.