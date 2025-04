Fico: Zákon o tzv. covidových amnestiách má logiku, treba prelomiť veto

Bude preto mobilizovať poslancov, aby prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý zákon vrátil do parlamentu. Prípadné technické pripomienky prezidenta je Fico ochotný akceptovať.

Fico zdôraznil, že v rokoch 2020 až 2023 boli ľudia neoprávnene izolovaní, „museli platiť stravné, krížom-krážom sa dávali pokuty, ktoré neboli oprávnené“. Dodal, že uplatniť si nárok na odškodnenie by malo byť možné len do augusta. Zákon je podľa neho vecou spravodlivosti. „Prezident má právo veta, ja ho rešpektujem, je to jeho ústavné právo,“ povedal Fico s tým, že aj hlava štátu musí rešpektovať, pokiaľ Národná rada SR jeho veto prelomí a zákon prijme opäť.

Dodal tiež, že je treba zmierniť napätie v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Kvantitatívna analýza by podľa neho mohla toto napätie zmierniť. Nútiť ľudí očkovať sa nebolo podľa neho správne. Fico tiež vyhlásil, že splnomocnenec vlády pre preverenie pandémie Peter Kotlár nebude odvolaný. „Nikdy to nedovolím, Kotlár robí dobrú, poctivú robotu,“ povedal s tým, že stojí za jeho prácou. Pripomenul, že Kotlár má do 30. júna predložiť kompletnú správu o svojej činnosti.

Premiér odmieta, že by bola novela zákona o mimovládnych organizáciách tzv. ruským zákonom. „Zákon je postavený na európskych štandardoch,“ povedal s tým, že ak by to tak nebolo, už má Slovensko „na krku“ európske a medzinárodné inštitúcie. Nevidí dôvod, aby hlava štátu zákon nepodpísala.