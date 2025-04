Premiér pripustil možnosť zmien v transakčnej dani

Veľkou témou súčasnosti je transakčná daň. Poďme sa na ňu pozrieť a čo budeme môcť v nej opravíme. Uviedol to v piatok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas svojho príhovoru na výročnom Sneme Republikovej únie zamestnávateľov. Podnikateľov zároveň uistil, že budúcoročná konsolidácia pre nich nebude znamenať žiadne prekvapenia.

„My sme museli konsolidovať verejné financie, jednoducho museli sme niekde získať zdroje. Napriek tomu hovorím, poďme sa na tú transakčnú daň pozrieť, čo budeme môcť opravíme v tej transakčnej dani,“ povedal premiér. Zároveň informoval o tom, že výška konsolidácie na budúci rok bude oznámená 30. apríla, podnikateľský sektor pritom podľa neho nečakajú žiadne prekvapenia.

Fico zároveň reagoval na lacnú pracovnú silu slovenského trhu práce ako niekdajšiu konkurenčnú výhodu slovenskej ekonomiky. „Chcem veľmi jasne a veľmi tvrdo odmietnuť model hospodárskeho rastu postavený na lacnej pracovnej sile. Jednoducho s týmto sa musíme rozlúčiť. Definitívne. Zabudnime na to, že Slovensko bude konkurovať iným regiónom a iným štátom sveta tým, že budeme ponúkať našim zamestnancom mzdy, ktoré sú ďaleko, ďaleko za tým, aké sú ich očakávania,“ zdôraznil premiér.

V súvislosti s rastom domácej ekonomiky zhodnotil, že hospodársky rast ťahaný domácou spotrebou, ktorý tu bol doteraz, by mal nahradiť hospodársky rast ťahaný investíciami. Tu poukázal na projekt nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, výstavbu nových nájomných bytov, ktorá by mala podporiť slovenské stavebníctvo, či na investíciu do novej baterkárne v Šuranoch. „To sú tie veci, ktoré potvrdzujú, že hospodársky rast na Slovensku bude ťahaný predovšetkým investíciami a už nie domácou spotrebou,“ zhodnotil predseda vlády.