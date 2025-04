Sikorski: Prerušenie pomoci Spojených štátov by neprinútilo Ukrajinu kapitulovať

Prerušenie spravodajskej podpory zo strany Spojených štátov by podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského nebolo dostatočne silnou kartou na to, aby donútilo Ukrajinu ku kapitulácii. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre denník The New York Times (NYT), informuje TASR.

Sikorski uznal, že americký prezident Donald Trump má pravdu, keď tvrdí, že Ukrajina je pre Európu dôležitejšia než pre Spojené štáty. Zároveň však zdôraznil, že Európa je pripravená „investovať primerane viac prostriedkov“ na obranu a bezpečnosť – a podľa jeho slov tak už aj robí. „Hoci je americká podpora vrátane spravodajských informácií dôležitá, nie je to karta, ktorá by mohla diktovať Ukrajine kapituláciu,“ citoval poľského ministra denník. Podľa odborníkov, na ktorých sa NYT odvoláva, by prijatie podmienok údajne navrhovaných Washingtonom – vrátane uznania anexie Krymu – zo strany Kyjeva predstavovalo takmer úplnú kapituláciu, píše agentúra PAP. Sikorski ďalej odhadol, že náklady Ruska na vedenie viac ako tri roky trvajúcej vojny už presiahli 200 miliárd dolárov a že si konflikt vyžiadal takmer milión mŕtvych a zranených vojakov. „To nie je moja predstava o víťazstve,“ poznamenal. Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že Európa si uvedomuje, čo je v stávke, a v podpore Ukrajiny bude pokračovať. „A Poľsko určite tiež. A nie sme v tom sami,“ dodal.