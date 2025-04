Trumpov obchod spustil predaj oblečenia s nápisom „Trump 2028“

Republikánsky šéf Bieleho domu však podľa ústavy Spojených štátov nemôže kandidovať na tretie funkčné obdobie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Trump, ktorý pôsobil ako prezident aj v rokoch 2017 až 2021, zdôraznil, že myšlienka o treťom funkčnom období nie je žart, hoci podľa vlastných slov je zatiaľ priskoro o tom hovoriť podrobnejšie. Minulý mesiac však vyhlásil, že existujú „metódy“, ktoré by to mohli umožniť.

Spoločnosť Trump Organization na žiadosť o komentár v súvislosti so spustením predaja nových predmetov zatiaľ nereagovala. Eric Trump, prezidentov syn a najvyšší predstaviteľ spoločnosti, vo štvrtok zverejnil svoju fotografiu s novou šiltovkou.

Podľa AFP a denníka The New York Times by si zmena americkej ústavy, ktorá by umožnila tretie prezidentské obdobie, vyžadovala dvojtretinovú väčšinu hlasov v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Následne by ju muselo ratifikovať aspoň 38 z 50 amerických štátov. Prekonanie týchto prekážok je podľa agentúry a väčšiny analytikov nepravdepodobné.

Predaj nového oblečenia prichádza v čase, keď sa blíži 100 dní Trumpovho druhého funkčného obdobia v Bielom dome a jeho popularita klesá. Prieskumy verejnej mienky ukázali, že Američania sa obávajú z jeho krokov v kľúčových otázkach vrátane životných nákladov, ako aj z jeho colnej politiky.