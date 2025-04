Rutte: Musíme zvýšiť svoje snahy, závisí od toho naša sloboda a prosperita

„V roku 2025 potrebujeme značne zvýšiť naše snahy, aby sme zabezpečili, že NATO ostane kľúčovým zdrojom vojenskej výhody pre všetky naše krajiny. Závisí od toho pokračovanie našej slobody a prosperity,“ napísal Rutte v každoročnej správe.

Správa ďalej informuje, že v roku 2024 dosiahlo minimálnu hodnotu dvoch percent HDP na obranu 22 členských štátov NATO. Menej na armádu dali Belgicko, Kanada, Chorvátsko, Taliansko, Luxembursko, Čierna Hora, Portugalsko, Slovinsko a Španielsko. Spojené štáty na obranu vynaložili 3,19 percenta HDP a členské štáty NATO celkovo minulý rok minuli na obranu približne 1,3 bilióna dolárov.

„Podpora NATO Ukrajine v roku 2024 ostala silná. Do budúcnosti sú spojenci NATO jednotní vo svojej túžbe po spravodlivom a trvalom mieri na Ukrajine,“ napísal Rutte.

Generálny tajomník NATO sa vo štvrtok počas zverejnenia správy nachádzal vo Washingtone na stretnutí so zástupcami americkej vlády. Rutte bude o dva mesiace predsedať summitu v Holandsku, na ktorom by sa okrem zástupcov európskych štátov mal zúčastniť aj prezident USA Donald Trump. Lídri by sa podľa očakávaní mali dohodnúť na budúcich výdavkoch na obranu.

Americký minister obrany Pete Hegseth vo februári členské štáty NATO varoval, že priority USA sú už niekde inde - v Ázii a na vlastných hraniciach. Európa by sa tak podľa neho v budúcnosti mala postarať o vlastnú bezpečnosť.