Rada prokurátorov SR vyzýva kompetentných na riešenie útokov na prokurátorov

Zdôrazňuje, že tieto útoky sú sprievodným prejavom „hrubnutia“ verejného života a majú stupňujúcu tendenciu, pričom sú prítomné aj v rámci pôsobenia politických elít. Členovia rady tieto útoky odsudzujú a vyzývajú kompetentných, aby ich riešili. Informoval predseda Rady prokurátorov SR Stanislav Jakubčík.

Ako demonštroval, útoky majú rôznorodý charakter a vyskytujú sa v mnohých podobách, ako napríklad verbálne aj neverbálne útoky a urážky, zverejňovanie podobizní prokurátorov bez ich súhlasu či ich osobných údajov. Útoky sú podľa Jakubčíka iniciované zo strany širokého spektra osôb, a to nielen samotnými obvinenými, ale aj prostredníctvom samozvaných aktivistov, podporovateľov obvinených osôb, prípadne nespokojnými občanmi.

„Rada prokurátorov Slovenskej republiky v kontexte uvedeného naliehavo žiada o jednoznačné verejné odsúdenie všetkých foriem útokov (verbálnych, neverbálnych, online, hrozieb) voči prokurátorom zo strany všetkých najvyšších ústavných činiteľov, lídrov politických strán a predstaviteľov verejného života. Rada prokurátorov Slovenskej republiky ďalej apeluje na dôsledné rešpektovanie deľby moci a zdržanie sa komentárov k prebiehajúcim trestným konaniam, ktoré by mohli narušiť nezávislosť rozhodovania,“ apeluje predseda rady.

Vyzývajú tiež novinárske organizácie a Slovenskú advokátsku komoru na presadzovanie a dôsledné dodržiavanie profesijnej etiky pri informovaní o súdnych konaniach a vo verejných vyhláseniach advokátov s cieľom odmietnuť neopodstatnené útoky a šírenie dezinformácií v tejto súvislosti.

Jakubčík upozornil, že rada presadzuje trestnoprávne postihy v prípadoch, v ktorých je to opodstatnené (napríklad pre trestné činy vyhrážania, ohovárania, krivého obvinenia, prípadne zneužívania právomoci verejného činiteľa, ak by sa týkalo konania funkcionárov). „Rada prokurátorov SR naliehavo žiada kompetentné orgány činné v trestnom konaní (políciu, prípadne samotnú prokuratúru), aby dôsledne a z úradnej povinnosti (ex officio) vyšetrovali všetky hrozby a závažné útoky voči prokurátorom,“ dodal Jakubčík s tým, že rada navrhuje aj preskúmanie existujúcej právnej ochrany prokurátorov a zváženie návrhov na posilnenie sankcií za zasahovanie do ich činnosti alebo ich zastrašovanie vrátane efektívnejšieho riešenia online útokov.

Na druhej strane rada oceňuje doterajšie reakcie vedenia Generálnej prokuratúry SR, ale zároveň odporúča presadzovanie proaktívnejších a viditeľnejších mechanizmov podpory pre prokurátorov čeliacich útokom.