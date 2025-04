Drucker nechce byť v prípade diplomovej práce Kéryho v pozícii arbitra

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nechce byť v pozícii arbitra v prípade podozrení okolo diplomovej práce poslanca Národnej rady (NR) SR Mariána Kéryho (Smer-SD), ktorú mal Kéry podľa zistení denníka Sme odpísať.

„Nechcem byť v pozícii arbitra, ja som nečítal tie práce, ale môžem vyjsť len z mediálnych informácií, ktoré som zachytil,“ skonštatoval Drucker.

Dodal, že je aj na vysokej škole kontrolovať, aby sa takéto veci nediali. „Je to na každej jednej škole. Veď máme systém, ktorý má overiť a okontrolovať, že máte plagiát, tak niekde to muselo zlyhať,“ poznamenal.

Podľa slov Druckera záverečná práca nenahradí päť rokov štúdia či štátne skúšky. Aj preto chce v rámci zmien vysokoškolského zákona upustiť od povinných záverečných prác. „Je to v mnohých častiach prežitok. Myslím si, že ich treba zmeniť, ale nie ako reakciu na to, že to niekto kopíruje,“ vysvetlil.

Podľa denníka Sme poslanec a predseda Zahraničného výboru NR SR Kéry odovzdal v roku 2004 totožnú prácu ako jeho spolužiačka z gymnázia v roku 2000. Obaja študovali na Univerzite Konštantína Filozofa, na Katedre ruského jazyka a literatúry, a práce písali na rovnakú tému. Kéry pre denník uviedol, že z úrovne práce nebol nadšený, no odmietol, že by išlo o doslovný prepis alebo plagiát.