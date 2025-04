Na Pročka podali trestné oznámenie, polícia hovorí o priestupku

Trestné oznámenie, podané na poslanca Jozefa Pročka (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pre incident spojený s poslankyňou Paulou Puškárovou (Hlas-SD), postúpila polícia Okresnému úradu Bratislava I, aby ho prejednal ako priestupok. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek. Na prípad upozornil portál Aktuality.sk.

Podanie trestného oznámenia poslancami za Hlas-SD na Pročka avizoval koncom decembra minulého roka líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Poslanec Pročko sa mal na začiatku decembra minulého roka hrubo správať voči poslankyni Puškárovej. Incident sa mal odohrať v garážach parlamentu v prítomnosti maloletých detí poslankyne. Pročko to dementoval. Hovoril o tom, že Puškárová mu autom vošla do protismeru. Mal ju podľa vlastných slov len upozorniť na to, že sa mohlo niečo stať jej deťom, ktoré mala mať v aute.