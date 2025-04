Šimečka vyzýva premiéra, aby v máji necestoval do Moskvy

Jeho cesta by bola podľa Šimečku „arogantným výsmechom do tváre všetkých obetí tejto hrozivej ruskej agresie“.

„Minimálne deväť mŕtvych a 70 zranených vrátane detí v Kyjeve. Ďalší vražedný ruský útok jasne ukazuje, že Putinov režim nemá záujem o mier. Vyzývam premiéra Fica, aby zrušil svoju májovú cestu do Moskvy. Bola by arogantným výsmechom do tváre všetkých obetí tejto hrozivej ruskej agresie. Nestačí hovoriť o mieri. Slovensko musí jasne stáť po boku Ukrajiny, našich európskych spojencov a na strane dodržiavania medzinárodného práva a mieru,“ zdôraznil líder PS.

Počet obetí ruského raketového a dronového útoku na Kyjev podľa ukrajinských úradov stúpol na deväť. Ďalších najmenej 63 ľudí utrpelo zranenia. Útok sa odohral vo štvrtok skoro ráno.

Fico sa plánuje zúčastniť na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve. Avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“.