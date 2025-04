USA podľa Zelenského ruskú anexiu Krymu vždy neuznávali, Trump avizoval dohodu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu pripomenul Washingtonu jeho vyhlásenie z roku 2018, v ktorom odmietol ruskú anexiu ukrajinského polostrova Krym, a reagoval tak na predošlú kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

„Ukrajina bude vždy konať v súlade so svojou ústavou a sme si absolútne istí, že naši partneri, najmä USA, budú konať v súlade s ich rozhodnutiami,“ napísal Zelenskyj na platformách Telegram a X.

K príspevku priložil aj vyjadrenie USA z roku 2018 ohľadom ruskej anexie Krymu. „Spojené štáty odmietajú pokus Ruska o okupáciu Krymu a zaväzujú sa zachovať túto politiku, kým nebude obnovená územná celistvosť Ukrajiny,“ uvádza sa vo vyhlásení. Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia ho vydal vtedajší štátny tajomník Mike Pompeo.

Ukrajinský prezident pre denník Wall Street Journal už skôr uviedol, že odstúpenie Krymu je v rozpore s ukrajinskou ústavou. Toto vyjadrenie Trump v stredu ostro kritizoval. Zelenského postoj podľa jeho slov škodí mierovým rokovaniam s Ruskom a je prekážkou pre dosiahnutie dohody o prímerí.

Trump v stredu v Bielom dome novinárom povedal, že Moskva je pripravená podpísať mierovú dohodu. „Myslím si, že máme dohodu s Ruskom, musíme sa dohodnúť so Zelenským... Myslel som si, že bude jednoduchšie dohodnúť sa so Zelenským. Zatiaľ to bolo ťažšie, ale to je v poriadku,“ vyhlásil Trump.

Novinárom neobjasnil, či sa s ukrajinským prezidentom stretne v sobotu v Ríme na pohrebe pápeža Františka, kam by obaja lídri mali pricestovať.