PS: Živenie Kotlárových vyjadrení je pokusom premiéra udržať svoj zlepenec

Živenie vyjadrení splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára je pokusom premiéra Roberta Fica (Smer-SD) udržať svoj zlepenec. Vyhlásilo to opozičné hnutie PS v reakcii na žiadosť o vypracovanie analýzy vakcín proti ochoreniu COVID-19. Kritizuje, že Fico rozkazuje Slovenskej akadémii vied (SAV), aby sa zaoberala vyjadreniami Kotlára. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia hnutia.

„Splnomocnenec Kotlár už avizoval, že výsledky analýzy aj tak nebude akceptovať. Sú to zbytočne vyhodené peniaze a Robert Fico to veľmi dobre vie,“ zdôraznil predseda PS Michal Šimečka. Podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) poukázal na to, že vláda nerieši skutočné problémy slovenského zdravotníctva, ako tisícky chýbajúcich sestier, stále dlhšie čakacie doby, ani to, kde bude stáť nová koncová nemocnica v Bratislave. Preverenie vakcín považuje za zúfalý krok v snahe nepohnevať si Kotlára.

Ako podotkla členka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová (PS), Fico chce riadiť vedu. „Vedecká obec by sa nemala nechať vtiahnuť do tohto autoritatívneho divadla,“ uzavrela.

Vláda SR v stredu poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum SAV vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Premiér po rokovaní vlády uviedol, že kým nebude hotová kvantitatívna analýza vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19 na prítomnosť DNA a ďalších látok, Slovensko zastaví dohodnutý odber proticovidových vakcín.