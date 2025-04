Vodič na D1 nedosahoval minimálnu rýchlosť, ďalšiu jazdu má zakázanú

Vodič žeriavu na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Senca nedosahoval minimálnu rýchlosť. Za tento priestupok dostal pokutu a bola mu zakázaná ďalšia jazda po diaľnici. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„V priebehu veľkonočného víkendu riešili bratislavskí dopravní policajti vodiča nákladného motorového vozidla. Ten si to, konkrétne so žeriavom značky Tatra, namieril po diaľnici D1 z Bratislavy v smere do Senca aj napriek tomu, že jeho vozidlo nedosahovalo minimálnu rýchlosť 80 kilometrov za hodinu, ktorou podľa zákona smie vodič jazdiť po diaľnici,“ uviedla hovorkyňa.