Premiér: Vláda by mohla požiadať SAV o analýzu vakcín proti ochoreniu COVID-19

S takýmto návrhom chce na stredajšie (23. 4.) rokovanie kabinetu prísť premiér Robert Fico (Smer-SD). Taktiež chce, aby vláda uznesením upozornila Slovákov na závery znaleckého posudku od splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Avizoval to vo videu na sociálnej sieti.

Fico sa v utorok stretol s riaditeľom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Romanom Dorčíkom. Chcel sa poradiť vo veci ďalšieho postupu, ako naložiť so závermi znaleckého posudku o vakcínach proti koronavírusu, ktorý predložil Kotlár. „Znalecký posudok vypracovaný registrovaným znalcom zo zahraničia konštatuje, že vzorky vakcín používaných na Slovensku na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA a látky, prítomnosť ktorých výrobca neuviedol v príslušnej dokumentácii,“ poznamenal premiér.

Okrem uvedeného posudku môže ďalšiu kvantitatívnu analýzu na prítomnosť DNA vo vakcínach vypracovať podľa Fica len SAV a jej odborné pracoviská. „Zajtra by vláda mohla požiadať príslušný ústav SAV, aby takúto kvantitatívnu analýzu v čo najkratšom čase vypracovala. Po druhé, vláda by mala uznesením upozorniť občanov Slovenska na závažné závery znaleckého posudku, podľa ktorých sa v preverovaných vzorkách vakcín od konkrétneho výrobcu vyskytovali mimoriadne vysoké hodnoty DNA a látky, ktoré výrobca neuvádzal v príslušnej dokumentácii,“ priblížil predseda vlády. Zároveň poukázal na to, že v súčasnosti je očkovanie proti koronavírusu na Slovensku nízke a ľudia si takéto upozornenie zaslúžia.

Vláda sa tiež podľa Fica musí vysporiadať so zmluvou, podľa ktorej musí Slovensko v roku 2025 a 2026 odobrať 297.118 vakcín proti COVID-19 a zaplatiť za ne vyše 5,79 milióna eur. „Ide práve o vakcíny od výrobcu, ktoré boli predmetom znaleckého posudku s vážnymi závermi. Som toho názoru, že vláda by do doručenia záverov ďalšej kvantitatívnej analýzy nemala od príslušného výrobcu odoberať ďalšie vakcíny, ani za ne zaplatiť,“ tvrdí premiér. Doplnil, že prejsť mlčaním to, čo vidí čierne na bielom v znaleckom posudku, by bolo nezodpovedné.