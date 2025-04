ÚIS: Vyšetrovateľ inšpekcie vie, kto vytvoril nahrávku premiérovho atentátnika

Telefón mu bol zaistený a tento policajt poslal video len „oprávneným osobám“. Inšpekcia však ani po vypočutí svedkov nezistila, kto video zverejnil na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

„Zverejnenie záznamu je však obligatórnym znakom objektívnej stránky súvisiacej skutkovej podstaty trestného činu, bez objasnenia ktorej nie je možné vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnej osobe. Preto bolo vyšetrovanie prerušené, čo znamená, že ak sa vyšetrovateľ dozvie nové skutočnosti, bude sa v prípade pokračovať,“ uviedla Dobiášová.

Predstavitelia opozície kritizovali bezpečnostné zložky za nevyšetrenie úniku videa, na ktorom je zadržaný atentátnik Juraj C. krátko po streľbe na predsedu vlády. Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že by malo skončiť vedenie inšpekcie, Slovenskej informačnej služby a politickú zodpovednosť by mal vyvodiť aj šéf rezortu.

Juraj C. premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Prokuratúra na neho v marci podala obžalobu. Aktuálne je vo väzbe a hrozí mu doživotie.