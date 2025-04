Na Slovensko dorazia búrky

Výstrahy platia v celom Košickom a Prešovskom kraji, v takmer celom Banskobystrickom kraji aj v okresoch Levice a Liptovský Mikuláš. Na niektorých miestach by mohlo spadnúť za 30 minút 20 až 40 milimetrov zrážok. Nárazy vetra by mohli dosahovať 65 kilometrov za hodinu a pridať by sa mohli aj krúpy.

„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ uviedli meteorológovia.

Foto: shmu.sk

Ako dodali, silný dážď by mohol spôsobiť prechodný vzostup vodných hladín a výskyt povodňových úkazov mimo tokov. Vietor zase môže vytvoriť škody menšieho rozsahu a krúpy by mohli poškodiť vegetáciu. „Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku,“ varoval SHMÚ. Výstrahy predbežne platia v utorok od 13.00 h do 21.00 h.