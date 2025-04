Vodičov na slovenských cestách naďalej trápia kolóny

Medzi Banskou Bystricou a Breznom je zároveň neprejazdná cesta v oboch smeroch pre nehodu dvoch áut. Polícia dopravu odkláňa cez Slovenskú Ľupču a Lučatín. Na sociálnej sieti o tom informovala Zelená vlna STVR.

Vodiči podľa dopravného spravodajstva naďalej stoja v kolóne pod Strečnom smerom do Žiliny. Aktuálne zdržanie sa odhaduje na takmer hodinu. Za Ružomberkom v smere do Liptovskej Osady je zároveň viac ako polhodinová kolóna pre opravu mosta.

Kolóna sa podľa servisu vytvorila aj na križovatke diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 v smere z Nitry do Bratislavy. Vodiči sa v úseku zdržia asi 20 minút, 15 minút by si mali pripraviť pri prejazde cez hraničné priechody Petržalka-Berg a Jarovce-Kittsee v smere do Rakúska.