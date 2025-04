Objavili sme novú farbu, hlásia vedci

Tím vedcov z University of California objavil novú farbu. Farba s názvom „olo“ sa im ukázala po tom, ako pomocou laserových lúčov stimulovali špecifické bunky sietnice v očiach dobrovoľníkov.

Farba s názvom „olo“ má podľa výskumníkov modro-zelený odtieň, ktorí účastníci výskumu pozorovali po aplikovaní laseru do oka. Podľa spoluautora štúdie, publikovanej v žurnále Science Advances, Ren Ng ide o „mimoriadny“ objav.

Ng sa v programe Today rádia BBC Radio 4 vyjadril, že „olo“ je „sýtejšia ako ktorákoľvek iná farba pozorovateľná vo svete“. Sám bol pritom jedným z tých, ktorí podstúpili experiment.

Vedci pri výskume použili prístroj s názvom „Oz“, ktorý pozostáva zo zrkadiel, z laserov a z optických zariadení. Jeho žiarenie potom namierili na čapíky v očiach dobrovoľníkov. Zamerali sa pritom na čapíky označované písmenom M, ktoré sú citlivé na zelenú farbu. Ako však píšu v štúdii, tie by pri stimulácii mali automaticky stimulovať aj susedné S a L čapíky, k čomu však nedošlo.

Stimulovaním len jedného typu M čapíkov v oku došlo u účastníkov k pozorovaniu nového druhu farby, aký je podľa výskumníkov možné vidieť len vďaka prístrojom, a teda nie voľným okom.

so a group of scientists discovered a new color named "olo" after conducting an experiment and this pic is the closest color match (although they say it's nothing in comparison to the actual color) pic.twitter.com/aPKLwNwoH9