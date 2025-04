Orbán sa poďakoval Svätému Otcovi

„Ďakujem vám za všetko, Svätý Otec. Lúčime sa s vami“, napísal Orbán na Facebooku k čiernobielej fotografii zo stretnutia s pápežom Františkom.

Orbán prijal pápeža na audiencii v decembri minulého roka.

Pápež František zomrel v pondelok ráno, oznámil to kardinál Kevin Ferrell. Pred necelým mesiacom ho prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme, kde ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. V nedeľu ešte veriacim udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu), i keď text sám už nečítal. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013.