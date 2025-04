Biely dom vyjadril sústrasť nad úmrtím pápeža, Starmer vyzdvihol jeho odvahu

František bol podľa Scholza „mužom zmierenia“, britský premiér Keir Starmer zase tvrdí, že odvážny pápež sa usiloval o lepší svet. Ruský prezident Vladimir Putin ho označil za výnimočného človeka. Britského kráľa Karola III. správa o smrti pápeža, ktorého v apríli navštívil vo Vatikáne, hlboko zarmútila. Javier Milei, prezident Argentíny odkiaľ František pochádzal, vzdal hold múdrosti zosnulého pápeža, a to aj napriek „vzájomným rozdielom“. TASR o tom informuje podľa svetových médií.

„Odpočívajte v pokoji, pápež František,“ napísal Biely dom na svojej sociálnej sieti k príspevku s fotografiami pontifika s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a viceprezidentom J.D. Vancom, ktorý sa s pápežom stretol na Veľkonočnú nedeľu.

„S pápežom Františkom katolícka cirkev a svet stratili obhajcu slabých, zmierovateľa a srdečného človeka,“ napísal Scholz na X. Dodal, že si váži Františkom „jasný pohľad na výzvy, ktorým sme vystavení“.

„Pápež František bol pápežom pre chudobných, utláčaných a zabudnutých,“ uviedol Starmer, ktorý pripomenul, že pápež sa stretával s kresťanmi na celom svete, ktorí čelili vojne, hladomoru, prenasledovaniu a chudobe a nikdy nestrácal nádej. „S jeho smrťou si opäť pripomíname jeho výzvu starať sa jeden o druhého naprieč rôznymi vierovyznaniami, pôvodmi, národmi a presvedčeniami,“ dodal britský premiér. Britský kráľ uviedol, že pápež sa svojou prácou a starostlivosťou o ľudí i planétu hlboko dotkol životov mnohých ľudí.

Ruský prezident Vladimir Putin podľa vyhlásenia Kremľa vyzdvihol pápeža ako „obrancu najvyšších hodnôt humanizmu a spravodlivosti“. František bol podľa Putina výnimočný človek.

Hold zosnulému pápežovi vzdal aj argentínsky prezident. „Napriek rozdielom, ktoré sa dnes zdajú byť zanedbateľné, poznať ho v jeho dobrote a múdrosti bolo pre mňa skutočnou cťou,“ napísal Milei na sieti X.

Podľa palestínskeho prezidenta bol František priateľom palestínskeho ľudu a jeho legitímnych práv. Abbás poznamenal, že František uznal palestínsky štát a povolil vyvesenie palestínskej vlajky vo Vatikáne.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril smútok nad úmrtím Františka a uviedol, že hlavný predstaviteľ katolíckej cirkvi sa „modlil za mier na Ukrajine a za Ukrajincov“.

Libanonský prezident Džúžíf Awn označil zosnulú hlavu katolíckej cirkvi za drahého priateľa a silného podporovateľa Libanonu a jeho smrť označil za stratu pre celé ľudstvo. „Nikdy nezabudneme na jeho opakované výzvy na ochranu Libanonu a zachovanie jeho identity a rozmanitosti,“ uviedol jediný kresťanský prezident arabského sveta na sociálnej sieti. František bol podľa neho „silným hlasom spravodlivosti a mieru, ktorý vyzýval na dialóg medzi náboženstvami a kultúrami“.

Africká únia vzdala hold „vysokému morálnemu hlasu“ zosnulého pápeža Františka, ktorý sa odvážne angažoval na africkom kontinente a obhajoval mier a solidaritu s tými, ktorí sú postihnutí konfliktom a chudobou.

Pápež František zomrel v pondelok ráno, oznámil to kardinál Kevin Ferrell. Pred necelým mesiacom ho prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme, kde ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. V nedeľu ešte veriacim udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu), i keď text sám už nečítal. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013.