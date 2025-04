Fiala: František bol mužom hlbokej viery, vyžarovala z neho ľudskosť a pokora

Podľa premiéra ČR Petra Fialu sa František snažil premieňať cirkev tak, aby mohla lepšie plniť svoje poslanie v súčasnej spoločnosti. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„So zármutkom som prijal správu o úmrtí pápeža Františka. Bol to muž hlbokej viery, ktorý sa snažil premieňať cirkev tak, aby mohla lepšie plniť svoje poslanie v súčasnej spoločnosti. Prejavoval veľkú starosť o tých, ktorí trpia akoukoľvek nespravodlivosťou, vyžarovala z neho ľudskosť a pokora,“ uviedol Fiala a dodal, že s vďačnosťou spomína na osobné stretnutie s pápežom.

Podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéty Pekarovej Adamovej je smrť Františka veľkou stratou. „Bol to muž, ktorý otvoril dosiaľ tabuizovanú tému cirkvi s ľudskosťou a inšpiroval snahu o dialóg,“ napísala na sociálnej sieti.

Pre predsedu českého Senátu Miloša Vystrčila bol symbolom pokory a úsilia o hľadanie zmierenia a dialógu. „Otváraním nových tém v katolíckej cirkvi oslovoval aj ľudí mimo ňu. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť všetkým veriacim a mnohým ďalším, ktorých oslovil a inšpiroval,“ reagoval Vystrčil na sieti X.

Pápež František zomrel v pondelok ráno, oznámil to kardinál Kevin Ferrell. Pred necelým mesiacom ho prepustili z Gemelliho nemocnice v Ríme, kde ho hospitalizovali s bronchitídou, ktorá neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. V nedeľu ešte veriacim udelil tradičné požehnanie Urbi et orbi (mestu Rím a svetu), i keď text sám už nečítal. Hlavou katolíckej cirkvi bol od roku 2013.