Karol Duchoň by dnes slávil 75. narodeniny

Spevák Karol Duchoň by bol mal dnes 75 rokov. Jeho kariéra v krátkom 35-ročnom živote zanechala viacero dodnes populárnych piesní a nemiznúcu pamiatku na jeho podmanivý a plný hlas.

Karol Duchoň sa narodil 21. apríla 1950 v Galante. V hudbe bol samouk, tak ako väčšina jeho spolužiakov, aj on začínal v amatérskych skupinách na strednej škole. Bolo to v čase, keď chodil na strojnícku priemyslovku do Partizánskeho. V roku 1968 sa spoznal s Robom Kazíkom, ktorý mal svoju skupinu The Ice Boys. Spolu začali hrávať a štúdium išlo bokom, prvoradým pre mladého Karola bol spev a hra na gitare.

Spolužiaci ho v roku 1968 prihlásili na súťaž amatérskych spevákov v Zlatých Moravciach. Duchoň ju vyhral a vzápätí dostal ponuku účinkovať v orchestri Jaroslava Mikulu na zahraničnom angažmán. Bez vedomia rodičov prerušil štúdium a takto sa začala jeho profesionálna spevácka dráha. V roku 1969 už účinkoval s Evou Mázikovou v skupine Vlada Hronca. V prvom televíznom vystúpení spieval pieseň Uber pary, čo bola cover verzia slávneho hitu Sugar Sugar amerických Archies.

Na jar roku 1970 vyhral Karol Duchoň ďalšiu spevácku súťaž Oravské synkopy. Ešte v júni 1970 súťažil prvýkrát aj na Bratislavskej lýre s piesňou Kto má ťa rád autorov Pavla Zelenaya a Milana Lasicu. Tri roky nato získali spolu s Evou Kostolányiovou striebornú lýru za duet Chvála humoru, v júni 1974 dovŕšil festivalový úspech, keď získal zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Zem pamätá. V roku 1975 sa predstavil na medzinárodnom piesňovom festivale v Tokiu, tam spieval pieseň Čardáš dvoch sŕdc.

V roku 1974 mu vyšla prvá LP platňa, ktorú nahral s orchestrom Gustáva Broma, boli na nej piesne Šiel, šiel i Spýtať sa môžem. V roku 1976 dostal pozvanie do Nemecka a tam nahral pre nemeckú pobočku americkej spoločnosti RCA Victor album, ktorý vyšiel pod názvom Karol Duchon. Slovenský Tom Jones, tak ho označila nemecká kritika po vydaní tohto albumu. Autorsky aj producentsky sa pod platňu podpísal nemecký skladateľ, aranžér a producent Rolf Soja, ktorý získal celoeurópsky úspech ako producent známeho španielskeho dua Baccara. Nemecky spievané Karolove skladby Lass uns Nacht lang tanzen, O Maria, Edeltraut a Wenn die Sonnenblumen blühen vydal ešte v roku 1976 na dvoch singloch aj slovenský Opus.

V roku 1974 si založil vlastnú sprievodnú skupinu Prognóza. Od roku 1977 účinkoval so skupinou Ľuba Beláka, od roku 1980 potom spieval s V.V. systémom Vlada Valoviča, od roku 1982 ho sprevádzala skupina Za-ja-ce. Hitom roku 1977 bola jeho pieseň V slovenských dolinách.

Úspechy na koncertoch doma aj v zahraničí a k tomu nové štúdiové nahrávky mu priniesli veľkú popularitu. S tým súvisiace rýchle životné tempo sa postupne podpísalo na jeho životospráve. Aj vďaka alkoholu sa z úspešnej hviezdy pomaly na hudobnej scéne stával nespoľahlivý partner, okruh jeho spolupracovníkov sa zmenšoval. Zlá životospráva sa podpísala pod jeho zdravotný stav. Zomrel veľmi mladý, 5. novembra 1985 vo veku 35 rokov.

Desiatky známych pôvodných aj prevzatých piesní, ktoré sa hrajú dodnes, vyšli na skoro dvoch desiatkach albumov a kompilácií, medzi nimi Spomienka na Karola (1985), Na srdci mi hraj (1997), Batoh s páperím (1997), v edícii Opus 100 vyšli v roku 2010 dva jeho albumy z rokov 1974 a 1980, v edícii 20 NAJ kompilácie Karol Duchoň (2006) a Karol Duchoň II (2016). V uplynulých dvoch rokoch vyšli tieto albumy aj na vinylových LP platniach.

K nedožitej sedemdesiatke pripravilo vydavateľstvo Ikar exkluzívnu knihu Karol Duchoň 70 - Posledný bohém. Exkluzívna publikácia vyšla aj LP platňou a zberateľskou poštovou známkou s portrétom interpreta.

V roku 2018 mala premiéru hudobno-tanečná šou The Duchon's na čele s Patrikom Vyskočilom, v aranžmánoch Antona Popoviča, réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. K nedožitej sedemdesiatpäťke sa v máji a júni uskutočnia megakoncerty Karol Duchoň 75.