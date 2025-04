Zomrel bývalý minister hospodárstva SR

V sobotu (19. 4.) vo veku 90 rokov zomrel slovenský ekonóm, posledný federálny minister hospodárstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a druhý minister hospodárstva po vzniku samostatnej SR Jaroslav Kubečka. TASR o úmrtí informoval jeho syn.

Jaroslav Kubečka sa narodil 27. októbra 1934 v Turej Lúke v okrese Myjava. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na gymnáziu v Myjave. V roku 1958 ukončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Do politiky vstúpil v roku 1989. V roku 1990 sa stal vo vláde premiéra Milana Čiča námestníkom ministra priemyslu. Po vymenovaní prvej vlády premiéra Vladimíra Mečiara sa v auguste 1990 stal námestníkom ministra hospodárstva SR a v tejto funkcii zotrval až do júna 1992, teda aj počas vlády premiéra Jána Čarnogurského.

V roku 1992 Kubečku nominovalo HZDS do federálnej vlády ČSFR, kde zastával post ministra hospodárstva a zároveň bol poverený aj riadením ministerstva pre strategické plánovanie. Rezort hospodárstva viedol do 31. decembra 1992, teda do zániku ČSFR. Po vzniku samostatnej SR bol v marci vymenovaný za ministra hospodárstva vo vláde premiéra Vladimíra Mečiara. Na tomto poste zotrval do 10. novembra 1993, keď bol nahradený Jánom Duckým.