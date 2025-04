Majetok v 2. pilieri zaznamenal pokles, po prepade príde rast

Akciové trhy sa ale za posledné aprílové týždne posilnili, majetok v druhom pilieri sa tak zvýšil na 15,4 miliardy eur. Celkovo išlo o zníženie o 13 %. Tento vývoj nie je nezvyčajný, pričom po prepade akciových trhov pravdepodobne príde ich rast. Zhodli sa analytici, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR aj predstavitelia dôchodkových správcovských spoločností.

Dianie na svetových finančných trhoch sa odráža aj na osobných dôchodkových účtoch slovenských sporiteľov v druhom pilieri. Na pohyby finančného trhu majú krátkodobý a sektorový vplyv aj globálne udalosti. Hodnota dôchodkovej jednotky fondu môže v takomto prípade stagnovať, prípadne krátkodobo aj klesať.

„Starobné dôchodkové sporenie je dlhodobý investičný produkt, ktorého výsledky nie je možné hodnotiť na základe výkyvov trhu počas jedného dňa, týždňa alebo mesiaca. Výkonnosť dôchodkových fondov je potrebné posudzovať v dlhodobom horizonte,“ uviedla Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (SDSS) s tým, že v dlhodobom horizonte očakáva ziskovosť dôchodkových fondov.

Predpovedať vývoj na akciových trhoch nie je podľa MPSVR možné, iba sledovať trendy vývoja. „Úspory sporiteľov sa transformujú na dôchodok až momentom ich čerpania. Preto je dôležitá hodnota úspor až v čase odchodu do dôchodku a je potrebné sledovať dlhodobý vývoj,“ upresnilo MPSVR.

Pokles objemu v dôchodkových fondoch spôsobili podľa predsedu Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslava Kotova prepady na akciových trhoch, predovšetkým na tých amerických a oslabenie amerického dolára voči euru. Vo svete financií boli mimoriadne silné posledné dva roky, pričom rast akciových trhov v súčte atakoval hranicu 55 %. Kotov zhodnotil, že akciové trhy prechádzajú turbulentným obdobím, pričom v dlhodobom horizonte tieto výkyvy predstavujú možnosť na výhodné nakúpenie akciových investícií.

„V aktuálnej situácii veľmi veľkej neistoty na kapitálových trhoch, spôsobených nečitateľnosťou politiky americkej administratívy sa nedá určiť časové obdobie, kedy sa hodnota dôchodkových fondov vráti na úroveň, ktorú mala na konci roka 2024. Rastový faktor sa však na akciové trhy vráti a s tým bude hodnota dôchodkových fondov rásť,“ doplnil.

Analytici sa zhodujú, že po prepade akciových trhov príde skôr či neskôr ich rast. Po významnejších prepadoch odporúčajú prikupovať, a to v prípade, ak má investor dlhodobý horizont. Naopak, pri krátkodobom horizonte by sa mali investori akciovému trhu vyvarovať, keďže volatilita môže byť vysoká.

Akciové trhy podľa investičného analytika spoločnosti Fingo.sk Jakuba Nagyho prechádzajú korekciou, no skúsení investori vedia, že to nie je nič nezvyčajné. Od roku 2009 trh zaznamenal viac ako 20 poklesov o najmenej päť percent a vždy sa z nich zotavil. Kto investoval s chladnou hlavou, tak zarobil viac než ten, kto vyčkával alebo v panike predával. Finančný analytik z OVB Allfinanz Marián Bulík radí, aby si investori aktuálne svoju investíciu ponechali a počkali, kým sa hodnoty vrátia opäť do plusu.

V súčasnosti podľa Kotova, keď už akciové trhy poklesli o 20 % od svojich maxím, by sporitelia nemali z týchto investícií odchádzať. Mali by si ich držať, respektíve tí, ktorí majú priestor svoje financie presunúť do akcií, by tak mali spraviť.

„V prostredí druhého piliera do akcií investujú predovšetkým indexové fondy, čiže ak sporiteľ nemá prostriedky v indexovom fonde, tak presun by mal smerovať do tohto typu fondu. Prípadne, ak majú sporitelia voľné prostriedky, môžu zvážiť aj dobrovoľný príspevok, ktorý by nasmerovali do tohto typu fondu,“ uzavrel predseda ADSS.