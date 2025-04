Folklórna skupina Očovan sa pripravuje na oslavy 90. výročia založenia

Holík dodal, že sú stále aktívni a pribúdajú im aj noví nadšenci a milovníci folklóru. „Pre nás už však nie jednoduché absolvovať také oslavy, pripravovať sme sa preto začali už teraz,“ objasnil s tým, že nacvičujú nový program. To si podľa neho vyžaduje funkčnú hudobnú, spevácku a aj tanečnú zložku.

Zároveň sa pripravujú na letné festivaly. Okrem slovenských majú naplánovaný zájazd do Bulharska a účinkovať budú aj na domácej Očovskej folklórnej hrude. Súčasťou 21. ročníka augustovej prehliadky tradičnej ľudovej kultúry budú folklórne súbory i sprievodné podujatia. „Veľkou akciou bude aj Deň obce Očová, ktorý budeme mať začiatkom mája. Hráva muzika a prichádza veľa návštevníkov,“ uviedol.

Povedal, že skupina má okrem seniorskej aj juniorskú zložku. „Aj v minulom jubilejnom roku sme pripravili dva celovečerné programy. Podobne to chystáme aj na 90. výročie, mala by to byť regrútska tematika,“ priblížil. Doplnil, že oslavy plánujú rozdeliť na viacero dní, aby sa na vystúpenie dostali všetci záujemcovia.

Ako ďalej uviedol, fungovanie folklórnej tradície sa v Očovej dobre vyvíja. „Myslím, že je to aj vďaka tomu, že máme aj detský folklórny súbor Poľana pri základnej škole a funguje aj základná umelecká škola,“ reagoval s tým, že do Očovana posielajú aj najmladších záujemcov a milovníkov folklóru. Všetky zložky skupiny Očovan majú približne 60 členov.

Vznik folklórnej skupiny Očovan sa datuje do roku 1936, keď skupina absolvovala svoje prvé vystúpenia. K jej členom patrili zakladajúci členovia SĽUKu, ktorí sa neskôr stali legendami a inšpiráciou pre súčasných folkloristov. Aj vďaka nim súbor už niekoľko desiatok rokov aktívne pôsobí na slovenskej folklórnej scéne. Očová je plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali nielen tvár podpolianskeho folklóru, ale stali sa známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch po celom Slovensku.