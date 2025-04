Dobrá úroda zemiakov: Ak dodržíte toto pravidlo, zemiaky budú rásť nepretržite

So stúpajúcimi teplotami trávi veľa ľudí viac času na svojich záhradách, kde chcú okrem okrasných rastlín pestovať aj ovocie a zeleninu. Vypestovať si vlastnú zdravú zeleninu je celkom jednoduché, ak poznáte určité pravidlá. Jedna odborníčka sa rozhodla podeliť o svoje rady, ako čo najefektívnejšie vypestovať zeleninu.

Nicola Bradleyová radí začať s výsadbou čo najskôr, keď to počasie dovolí. Je to moment, kedy pôda už nie je zamrznutá alebo pokrytá snehom. Bradleyová pre Daily Express prezradila svoje najlepšie tipy:

Cibuľa a šalotka - od marca môžete vysádzať prvú cibuľu a šalotku, aby mali dlhé vegetačné obdobie.

Zemiaky - začnite vysádzať od marca. Najlepšie je vysádzať každých 10 až 14 dní, od skorých až po neskoršie odrody.

Fazuľa - od marca vysievajte semená priamo do pôdy v niekoľkých riadkoch za sebou s odstupom troch až štyroch týždňov až do konca apríla a odmenou vám bude fazuľa, ktorú budete môcť zbierať počas celého leta.

Ako pestovať zemiaky

Pri pestovaní zemiakov je dôležité vybrať si slnečné miesto a pripraviť pôdu s kompostom. Sadbové zemiaky by ste mali vždy sadiť očkami nahor a pravidelne ich zalievať. Pôda by mala byť stále vlhká, ale nie premočená.

Všeobecne platí, že na zabezpečenie dobrého rastu je dôležité, aby zemiaky mali aspoň šesť hodín slnečného svetla denne. Pri príprave pôdy by ste mali vykopať a odstrániť burinu a potom vykopať rovné zákopy hlboké 12 cm a vzdialené od seba 60 cm.

Zemiakom sa darí v dobre odvodnenej a obohatenej pôde, preto je dôležité pred výsadbou pridať veľa kompostu alebo hnoja. Zemiaky majú tiež radi mierne kyslú pôdu s pH medzi 5,0 a 6,0.

Pestovanie zemiakov vo viacerých dávkach, najmä veľmi skorých a skorých odrôd, umožní postupný zber. To znamená, že počas celej sezóny by ste mali mať nepretržitú zásobu čerstvých zemiakov. Pomáha to tiež predchádzať kazeniu.

Sadbové zemiaky by ste mali vždy získavať zo spoľahlivého zdroja, aby ste mali istotu, že sú kvalitné.

Tieto tipy by vám mali pomôcť na ceste k dobrej úrode zemiakov.