Rozhodnutie o väzbe Daniela Bombica nepadlo, sudca prerušil výsluch

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, prerušil do soboty (19. 4.) do 13.00 h výsluch Daniela Bombica, ktorý je obvinený z extrémistickej trestnej činnosti. Pre TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Rozhodnutie o väzbe, ktorú navrhuje prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR, tak bude známe cez víkend.

Policajti Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zadržali obvineného Daniela Bombica v stredu 16. apríla. V minulosti boli na neho vydané tri zatýkacie rozkazy. Za prísnych bezpečnostných opatrení ho v závere januára eskortovali z Veľkej Británie na Slovensko. Prokurátor následne podal návrh na vzatie Daniela Bombica do väzby.

Sudca pre prípravné konanie ŠTS síce v januári konštatoval dôvodnosť vedeného trestného stíhania, avšak nezistil dôvody na vzatie obvineného do väzby. Preto ho prepustil na slobodu.

Najvyšší súd SR následne na začiatku februára rozhodoval o sťažnosti prokurátora proti tomuto rozhodnutiu a hoci skonštatoval dôvody tzv. preventívnej a útekovej väzby, nahradil ju uložením viacerých povinností a obmedzení vrátane povinnosti nosiť monitorovací náramok.