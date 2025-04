Práca v sedemdesiatke? Výskum MMF ukázal, ako sú na tom súčasní seniori

Výskum Medzinárodného menového fondu (MMF) tvrdí, že „sedemdesiatka je nová päťdesiatka“. Inštitúcia teraz nabáda starších ľudí, aby pracovali aj v dôchodkovom veku.

Správa o svetovej ekonomike tejto inštitúcie zaznamenala prudký nárast „striebornej ekonomiky“, keďže ľudia starnú zdravšie. Správa MMF zostavená na základe údajov zo 41 krajín odhalila, že „osoba, ktorá mala v roku 2022 70 rokov, mala rovnaké kognitívne schopnosti ako 53-ročný človek v roku 2000“.

„Okrem toho je lepší zdravotný stav spojený aj s neskorším odchodom do dôchodku, odpracovaním väčšieho počtu týždňov za rok a nižšou pravdepodobnosťou nezamestnanosti a kvalitatívne podobné vzťahy platia aj pre ďalšie zdravotné ukazovatele,“ uvádza sa v správe.

Správa však varovala, že starnutie svetovej populácie „spolu s ďalšími silami, ako je napríklad slabnúci rast vo veľkých rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách, by malo znížiť globálny hospodársky rast“. MMF uviedol, že „demografické sily zrejme vrhajú tieň na vyhliadky životnej úrovne a verejných financií“.

MMF volá po reforme dôchodkového systému

MMF tvrdí, že by mala vstúpiť do platnosti reforma dôchodkového systému, vzdelávania a zmeny veku odchodu do dôchodku, ktoré by pomohli zmierniť tlak starnúcej populácie.

„Okrem zmien zákonného veku odchodu do dôchodku môže zvýšenie skutočného veku odchodu do dôchodku vyvolať aj zníženie dávok predčasného dôchodku, zavedenie stimulov na odklad odchodu do dôchodku a umožnenie postupného odchodu do dôchodku. Reformy dôchodkového systému musia vyvážiť udržateľnosť a primeranú ochranu, aby sa zmiernila chudoba a nerovnosť v starobe“ uviedol MMF.

Ľudia by si mali zvyšovať kvalifikáciu alebo sa preškoľovať, aby sa zabezpečilo, že budú zamestnateľní aj v staršom veku, keďže svet podľa MMF „stojí na prahu potenciálnej revolúcie v oblasti umelej inteligencie“.

MMF uviedol, že „kvalifikovaní starší pracovníci budú mať dobrú pozíciu na to, aby využili výhody vzhľadom na komplementárnosť ich zručností s umelou inteligenciou, zatiaľ čo nekvalifikovaní pracovníci môžu mať problém udržať si prácu alebo úspešne zmeniť zamestnanie“.