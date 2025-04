Lekár upozorňuje: Neignorujte dlhodobé nadúvanie, v tomto prípade to môže byť znak rakoviny

Všeobecný lekár vyzval verejnosť, aby neignorovala dlhodobé nadúvanie a plynatosť, pretože v určitých prípadoch to môže byť skrytý znak rakoviny. Amir Khan vymenoval najčastejšie príčiny nadúvania, medzi ktoré patria potravinové intolerancie, syndróm dráždivého čreva, prejedanie sa alebo príliš rýchle jedenie, ktoré môže spôsobiť prehĺtanie vzduchu.

Doktor Khan však dodal, že v niektorých prípadoch môže byť bolesť brucha a častejšie vetry varovným signálom pre určité druhy rakoviny. Vo videu na sociálnej sieti vysvetlil: „Niektoré potraviny prirodzene produkujú plyny, najmä zelenina ako brokolica a fazuľa. Tie produkujú plyny v čreve prostredníctvom črevných baktérií, ktoré ich trávia a fermentujú.“

Jedným zo spôsobov, ako sa tomuto efektu vyhnúť, je postupne zvyšovať príjem vlákniny počas niekoľkých týždňov, aby mal váš tráviaci systém čas sa prispôsobiť, namiesto toho, aby ste úplne vylúčili zdravé potraviny.

Khan dodal, že nedostatok vlákniny môže viesť k zápche. „Je to bežná príčina pocitu nadúvania. V tomto prípade nahromadené výkaly v hrubom čreve spôsobujú, že nedávno strávená potrava zostáva dlhšie v črevách a čaká na zostup. Nakoniec sa všetko roztiahne, aby sa zmestil ten extra objem, čo vedie k nadúvaniu,“ vysvetlil.

Hormonálne faktory môžu tiež zohrávať úlohu. „Estrogén a progesterón môžu spôsobiť črevné plyny spomalením alebo zrýchlením tráviaceho procesu. Estrogén môže tiež zvýšiť zadržiavanie vody, čo tiež môže spôsobiť pocit nadúvania,“ dodal. V dôsledku toho si ženy môžu všimnúť, že počas druhej polovice menštruačného cyklu, keď sú hladiny progesterónu prirodzene vyššie, alebo keď hormóny kolíšu počas obdobia perimenopauzy, môžu pocitovať plynatosť.

Ak vás však plynatosť trápi dlhšie a pravidelne, môže to byť znakom niečoho vážnejšieho. Nadúvanie môže byť spôsobené rôznymi zdravotnými stavmi, ako je syndróm dráždivého čreva, Crohnova choroba a syndróm bakteriálneho prerastenia tenkého čreva (SIBO), ku ktorému dochádza, keď dôjde k abnormálnemu zvýšeniu množstva baktérií v tenkom čreve. „Vtedy baktérie z hrubého čreva pretečú do tenkého čreva a narušia rovnováhu baktérií v čreve. To môže tiež spôsobiť nadúvanie,“ tvrdil doktor Khan.

Hoci existujú dôležité rozdiely v tom, ako sa tieto choroby prejavujú, u všetkých sa objavuje opuch, zápal alebo vredy v tráviacej sústave. Podľa doktora Khana výskum naznačuje, že až 75 percent ľudí so syndrómom dráždivého čreva pociťuje nadúvanie. Nie vždy je však príčinou plynatosti tento syndróm.

Kedy plynatosť naznačuje rakovinu

Pretrvávajúce, nevysvetliteľné nadúvanie spolu s ďalšími príznakmi, ako je nevysvetliteľná strata hmotnosti, únava a citlivosť v bruchu alebo panve, môžu byť príznakom určitých druhov rakoviny. Rakovina pankreasu, žalúdka, vaječníkov a hrubého čreva sú všetky spojené s nadúvaním a diskomfortom v oblasti brucha.

Zatiaľ čo rakovina hrubého čreva je najčastejšia u ľudí nad 50 rokov, stáva sa čoraz bežnejšou aj u inak úplne zdravých mladých ľudí. Výskum publikovaný v časopise Cancer Prevention Research naznačuje, že nárast rakoviny hrubého čreva u mladých ľudí by mohol byť čiastočne spôsobený zrýchleným starnutím u mladších ľudí.

„Zrýchlené starnutie“ je vedecký koncept, ktorý znamená, že telo človeka je staršie ako jeho chronologický vek. Predpokladá sa, že toto starnutie je spôsobené aspoň čiastočne kombináciou životného štýlu, ako je strava a úroveň cvičenia, ako aj environmentálnymi faktormi, ako je vystavenie chemikáliám v potravinách.

Ďalšie štúdie poukázali na rastlinné oleje v strave ako vysvetlenie 50-percentného nárastu rakoviny hrubého čreva u mladých ľudí. Presný vzťah medzi environmentálnymi faktormi a rakovinou hrubého čreva zatiaľ nie je úplne pochopený.

Doktor Khan poradil aj ako bojovať proti nadúvaniu. Odporúča piť mätový čaj, užívať probiotiká, jesť viac vlákniny a menej ultra-spracovaných potravín, ako aj piť veľa vody a pravidelne cvičiť, čo by mohlo pomôcť zmierniť nepohodlie.