Zomrel bývalý novinár a politik Jaromír Štětina

Pôsobil ako senátor a v rokoch 2014 - 2019 reprezentoval v Európskom parlamente stranu TOP 09. TASR o tom informuje na základe správy portálu iDNES.cz, ktorému jeho úmrtie potvrdil šéf neziskovej organizácie Člověk v nouzi Šimon Pánek.

Štětina ešte pred vstupom do politiky pôsobil ako vojnový reportér v bývalom Sovietskom zväze, od 70. rokov organizoval výpravy na Sibír a do Ázie. Po nežnej revolúcii sa stal členom redakcie Lidových novín, ktorá ho vyslala ako spravodajcu do Moskvy. V roku 1993 krátko zastával pozíciu šéfredaktora tohto denníka.

Za svoju prácu získal Cenu Ferdinanda Peroutku a Cenu Františka Kriegla. V roku 1992 založil spoločne so Šimonom Pánkom neziskovú organizáciu Člověk v nouzi.

Pred okupáciou Československa v roku 1968 bol členom KSČ. Po vpáde sovietskych vojsk z nej však vystúpil a začal bojovať proti komunizmu.

V roku 2004 úspešne kandidoval ako nestraník za Stranu Zelených do Senátu; v hornej komore parlamentu pôsobil desať rokov a snažil sa napríklad zakázať komunistickú stranu.

V roku 2013 bol na Ukrajine, keď sa tam konali masové protivládne demonštrácie, proti ktorým brutálne zasiahli bezpečnostné zložky. „Horúce dni na Ukrajine som prežíval priamo na Majdane v epicentre protestov. Keď začala streľba, pomáhal som ošetrovať ranených,“ spomínal Štětina. Následný vpád Ruska na Krym označil za „brutálnu agresiu jedného štátu proti inému“.

Po tom, čo Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu, Štětina v rozhovore pre Mladú frontu DNES označil politiku ruského prezidenta Vladimira Putinovu za zločinnú a konštatoval, že svet ho podcenil.

Spoločne s ďalším bývalým senátorom Martinom Mejstříkom v roku 2024 navrhol zákaz komunistickej ideológie v Českej republike. Podobné výzvy obaja vzniesli už v rokoch 2006 a 2008, zostali však bez odozvy.