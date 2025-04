Z trhu sťahujú nebezpečnú potravinu, našli v nej norovírus

Obchodné reťazce METRO a Makro upozorňujú zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Ide o ustrice Ostra Regal. Dôvodom je, že mikrobiologické testovanie potvrdilo v ustriciach norovírus. Spoločnosti METRO Cash & Carry SR a Makro Cash & Carry ČR o tom informovali na svojich webových stránkach.

Obchodné reťazce sťahujú z predaja dve šarže ustríc od dodávateľa VALENCIA TRADING OFFICE SL. Ide o Ustrice Ostra Regal N°2 12 ks, šarže 20250407 a 20250409.

Foto: metro.sk

“Pokiaľ ste si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali,” uviedla Petra Bártová, vedúca oddelenia kvality spoločností METRO a Makro. Ustrice boli v predaji v období od 10.4.2025 do 15.4.2025.

Produkty je možné vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO a Makro do 25.04.2025. Zákazníkom budú po predložení dokladu o kúpe vrátené peniaze.

Norovírus po skonzumovaní dokáže spôsobiť niekoľko príznakov, najčastejšie hnačku a vracanie. Norovírus sa prenáša prostredníctvom slín, kontaminovaných predmetov či stravy.

Vírus je veľmi odolný voči podmienkam vonkajšieho prostredia, a preto ho možno nájsť v mrazených produktoch, najmä v ovocí, ako sú mrazené jahody či maliny.

Príznaky sa väčšinou prejavia náhle, najneskôr do 1-2 dní od nakazenia. Počas ochorenia by ste nemali ísť do práce alebo školy, aby nedošlo k šíreniu vírusu. Vyhnúť by ste sa mali aj nemocničným návštevám.