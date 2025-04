Mesto Jelšava navrhuje MŽP zvýšiť kvalitu ovzdušia využitím tepelných čerpadiel

Projekt chce realizovať s pomocou financií z Environmentálneho fondu, ktoré Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pôvodne vyčlenilo pre výstavbu novej centrálnej kotolne. Envirorezort tvrdí, že zámer mesta posúdi.

V Jelšave sa koncom marca konalo stretnutie predstaviteľov samosprávy so zástupcami MŽP, ktorého témou bolo zvýšenie kvality ovzdušia v meste a okolí. Stretnutie iniciovala miestna samospráva, ktorá už na jeseň žiadala envirorezort o prehodnotenie pôvodne navrhovaného projektu výstavby novej centrálnej kotolne. Návrh z dielne MŽP zobrala v októbri 2024 na vedomie vláda, pre kotolňu na biomasu bolo z Environmentálneho fondu vyčlenených 600.000 eur. Mesto v minulosti konštatovalo, že o projekte so samosprávou nikto nerokoval a nemá o ňom dostatok informácií.

„Zámer, ktorý ministerstvo naformulovalo, sme nevedeli uplatniť. Navrhli sme preto, aby sa zvážila možnosť využiť moderné technológie, akými sú tepelné čerpadlá a skúsiť uvažovať týmto smerom, aspoň v niektorých našich mestských bytových domoch,“ uviedol pre TASR primátor Jelšavy Milan Kolesár.

Samospráva v rámci riešenia situácie so zlou kvalitou ovzdušia v Jelšave navrhuje vo vybraných mestských bytovkách využiť na vykurovanie tepelné čerpadlá. Obyvatelia predmetných bytoviek kúria poväčšine tuhým palivom, čo podľa mesta výrazne prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. „Máme dva bytové domy na ulici 9. mája, ktoré by pripadali do úvahy pre tento zámer,“ skonštatoval primátor s tým, že celkovo ide o 40 bytov.

MŽP pre TASR uviedlo, že zlepšenie kvality ovzdušia v Jelšave považuje za dôležitú prioritu a odborníci z ministerstva komunikujú s predstaviteľmi mesta o možných riešeniach. Pod nevyhovujúcu kvalitu ovzdušia v meste sa podľa rezortu podpisujú najmä lokálne kúreniská, osobitne v kontexte socio-ekonomickej situácie.

„Koncom marca sa v Jelšave uskutočnilo pracovné stretnutie s cieľom nájsť technicky realizovateľné riešenie, ktoré bude možné finančne podporiť z Environmentálneho fondu. Mesto Jelšava v súčasnosti pracuje na príprave základného technicko-finančného návrhu, ktorý envirorezort posúdi v ďalšom kroku,“ poznamenalo ministerstvo. Pripomenulo tiež, že rezort už spustil obyvateľom Jelšavy adresnú pomoc prostredníctvom programu Obnov dom, v rámci ktorého bolo mesto zaradené medzi samosprávy oprávnené čerpať prostriedky i z pilotnej výzvy Obnov dom Mini.

Situáciu so zlou kvalitou ovzdušia v Jelšave mal pôvodne riešiť projekt, ktorý počítal s výmenou nevyhovujúcich vykurovacích zariadení v problematických domácnostiach a vybudovaním linky na výrobu kvalitného paliva. Zámer reagoval aj na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z februára 2023 v súvislosti so systematickým a pretrvávajúcim prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM10 v niektorých častiach Slovenska. Projekt za vyše tri milióny eur koncom roka 2023 schválila aj vláda, MŽP ho v roku 2024 zastavilo.

Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je najmä geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel.