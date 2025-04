Nezaočkovaným turistom liečbu osýpok v zahraničí poisťovňa nepreplatí

Infekčné ochorenia ako osýpky a čierny kašeľ sú na Slovensku zaradené do povinného očkovania detí a vakcíny sú plne hradené z verejného poistenia. „Preto, ak náš poistenec vycestuje napriek tomu nezaočkovaný a v zahraničí potrebuje lekársku starostlivosť z dôvodu nákazy takýmito infekčnými ochoreniami, jeho náklady poisťovňa nemôže hradiť. Cestovné poistenie sa totiž nevzťahuje na škody, ktoré vyplynú alebo vzniknú preto, že klient neabsolvoval povinné očkovanie, ktoré pred vycestovaním odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR,“ uviedla ČSOB.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prípady ochorenia na osýpky vo svete pribúdajú, ich vlaňajší výskyt bol najhorší za štvrťstoročie. WHO a UNICEF vlani zaznamenali vo svete vyše 350.000 prípadov tohto infekčného ochorenia, len v Európe sa vyskytlo viac ako 100.000 pozitívnych prípadov.

ČSOB preto odporučila turistom pred vycestovaním do zahraničia skontrolovať odporúčania krajiny, do ktorej sa chystajú cestovať. Nájsť ich môžu na internetovej stránke ÚVZ SR či ministerstva zahraničných vecí, v sekcii cestovanie. „Ak niekto vycestuje bez potrebného očkovania, popri zdravotnom riziku hrozí nielen nepreplatenie liečebných nákladov, ale aj riziko nevpustenia do krajiny,“ upozornila ČSOB.