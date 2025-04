Poslanci NR SR schválili novelu zákona o neziskových organizáciách

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne koaličnej SNS. Prináša viaceré zmeny. Pre organizácie sa má napríklad zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Neziskové organizácie, nadácie či združenia s ročným príjmom nad 35.000 eur majú byť po novom povinné vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu majú byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako sa v ňom budú zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.

Výkaz budú organizácie zverejňovať do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzor výkazu ustanoví ministerstvo financií opatrením. Pri porušení povinnosti bude platiť viacstupňový sankčný mechanizmus. „V prípade nedodržania povinností transparentnosti zo strany organizácie registrovaný úrad uloží pokutu do 1000 eur, v prípade, že nedôjde k náprave, uloží opätovnú pokutu až do 10.000 eur a v prípade, že v určenej lehote nedôjde k náprave, uloží pokutu aj opakovane,“ uvádza sa v dôvodovej správe k legislatíve.

Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3330 eur alebo v rámci jedného roka dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10.000 eur, sa po novom stanú povinnými osobami. Mali by byť teda povinné podľa infozákona sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami.

Úprava prešla v legislatívnom procese viacerými zmenami. Vypustila sa z nej časť o regulácii lobingu aj zámer označovať organizácie prijímajúce prostriedky zo zahraničia presahujúce 5000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.

Novela má byť účinná od 1. júna.

Poslanci NR SR neprerokované body programu presunuli na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa začne 27. mája. Opozícia s týmto postupom nesúhlasila. Žiadala, aby parlament pokračoval v schôdzi a rokoval aj po Veľkej noci.

Pred hlasovaním sa uzavrela rozprava v treťom čítaní, hoci bolo v nej prihlásených ešte viacero poslancov. Parlament odobril ukončenie rozpravy na návrh predsedu NR SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).

Schôdza trvala od 25. marca, na jej programe bolo pôvodne vyše 150 bodov. Viaceré z nich sa už prekladali z predošlých schôdzí, napríklad opozičné návrhy na odvolanie ministrov. Ďalšia riadna schôdza by mala byť posledným zasadnutím poslancov pred letnou prestávkou.