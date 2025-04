Eurokomisia navrhuje označiť 7 štátov za bezpečné krajiny pôvodu

Cieľom je sťažiť žiadanie o azyl v EÚ pre osoby pochádzajúce z týchto krajín a tiež uľahčiť ich návrat do vlasti, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Európska komisia (EK) navrhla označiť za bezpečné krajiny pôvodu Kosovo, Bangladéš, Kolumbiu, Egypt, Indiu, Maroko a Tunisko. Tento krok by mal umožniť vládam EÚ rýchlejšie vybavovať žiadosti o azyl, pričom sa bude dať predpokladať, že sú neopodstatnené, uvádza AFP.

„Mnohé členské štáty bojujú so značným množstvom nevybavených žiadostí o azyl, preto je teraz nevyhnutné urobiť čokoľvek, čo pomôže pri rýchlejšom rozhodovaní o azyle,“ povedal komisár EÚ pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner. Kandidátske krajiny by tiež v zásade spĺňali kritériá označenia za bezpečné, výnimkou by boli prípady, keď ich zasiahol konflikt, podotkla EK.

Plán eurokomisie musia ešte schváliť Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty).

EÚ predložila podobný zoznam už v roku 2015. Od tohto plánu sa však upustilo pre diskusie o tom, či doň zahrnúť aj Turecko.

Brusel sa ocitol pod tlakom na obmedzenie nelegálnej migrácie a uľahčenie deportácií po tom, čo sa verejná mienka o migrácii zhoršila a krajná pravica získala vo viacerých krajinách väčšiu popularitu, píše AFP.

Lídri EÚ z iniciatívy krajín ako Švédsko, Taliansko, Dánsko a Holandsko vlani v októbri vyzvali na urýchlené prijatie novej legislatívy na zvýšenie počtu návratov a ich urýchlenie. Zároveň požiadali eurokomisiu, aby zvážila „inovatívne“ spôsoby boja proti nelegálnej migrácii.

V reakcii na to Komisia minulý mesiac predstavila plánovanú reformu návratového systému, ktorá umožní členským štátom zriadiť centrá pre návrat migrantov mimo EÚ. Podľa údajov Bruselu v súčasnosti do krajiny pôvodu vrátia menej ako 20 percent ľudí, ktorí dostali príkaz na opustenie členských štátov Únie.