Slovensko.Digital: Elektronické doklady, ktoré predstavilo Ministerstvo vnútra, majú nedostatky

Nie je napríklad stále možné podpisovať doklady bez čítačky čipu na občianskom preukaze. Rezort zároveň obišiel štandardný proces vývoja informačných systémov. TASR o tom v stredu informoval Ladislav Kovár zo Slovensko.Digital.

„Čo na to ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), strážca informatizácie na Slovensku? Zdá sa, že potichu sleduje, ako si MV robí, čo chce, ignorujúc všetky procesy pri IT projektoch spolu s výhradnou právomocou MIRRI schvaľovať mobilné aplikácie (podľa zákona o ITVS). Existuje dôvodné podozrenie, že zverejnená aplikácia eDoklady je v skutočnosti orezaný starý projekt Manažment osobných údajov,“ uviedol Kovár.

Ako organizácia ozrejmila, celkový zámer vytvorenia digitálnych verzií dokladov považuje za správny. V poriadku podľa nej nie je ani proces tvorby aplikácií. Upozornila, že doteraz verejnosť nevie, kto je dodávateľom služieb alebo koľko zákazka stála, pretože rezort informácie utajil. „Je to starý známy trik, ako zabrániť tomu, aby sa projekt dal kontrolovať aj verejne,“ myslí si Kovár.

Za problematické považuje aj to, že na vytvorenie podpisov je stále potrebné použiť čítačku čipov občianskeho preukazu a počítač, pričom by tento proces už mal byť automatizovaný. Čítačky navyše už štát nevydáva zdarma s občianskymi preukazmi. „Pre mnohých občanov nastane teda situácia, že aplikáciu vôbec nebudú vedieť použiť na nič užitočné,“ dodal Kovár s tým, že na túto skutočnosť už rezort vnútra upozorňovali.

Ministerstvo vnútra (MV) SR uviedlo do prevádzky mobilné aplikácie eDoklady a eIdentita. Informovalo o tom v utorok (15. 4.) na tlačovej konferencii v Košiciach. V prvej fáze budú slúžiť ako elektronická verzia občianskych a vodičských preukazov, na mobilné prihlasovanie sa do portálu slovensko.sk či na overenie identity na vybraných poštách. Neskôr by mohli byť aj nástrojom komunikácie občana so súkromným sektorom.