Parazitologička upozorňuje: Výskyt echinokokózy stúpa

Ochorenie, ktoré spôsobuje pásomnica líščia (Echinococcus multilocularis), u ľudí na Slovensku stúpa, stále je však zriedkavé. V súčasnosti sa ročne zaznamenáva 15 až 20 prípadov. Presný počet pacientov je však ťažké určiť pre dlhú inkubačnú lehotu ochorenia. Pre TASR to uviedla Daniela Antolová z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

„Úplne prvý prípad ochorenia človeka bol na Slovensku zaznamenaný v roku 2000. Následne došlo k postupnému nárastu jeho incidencie, pričom kým do roku 2011 boli potvrdené ročne jeden až tri prípady ochorenia, od roku 2012 narastal počet prípadov o päť až desať za rok,“ priblížila Antolová.

Objasnila, že pásomnica líščia je drobná pásomnica, ktorá u človeka spôsobuje ochorenie označované ako alveolárna echinokokóza. „Dospelý jedinec dosahuje dĺžku len asi 1,2 až 3,54 milimetra a hrúbku do jedného milimetra, preto je voľným okom takmer neviditeľný. Parazituje v tenkom čreve mäsožravcov, najčastejšie líšok hrdzavých, menej často psov či vlkov, ktoré vylučujú do vonkajšieho prostredia v truse vajíčka,“ poznamenala Antolová.

Doplnila, že človek sa môže nakaziť po náhodnom požití vajíčok, napríklad pri práci s kontaminovanou pôdou, po konzumácii neumytého ovocia či zeleniny (najčastejšie lesných plodov) kontaminovaných pôdou obsahujúcou vajíčka a podobne.

Podľa slov parazitologičky sa v čreve človeka z vajíčka uvoľní drobná larvička, ktorá migruje cez stenu čreva do krvi, ktorou je zanášaná do pečene, kde dochádza k vývinu larválneho štádia pásomnice. „To sa prejavuje tvorbou cystických útvarov, ktoré sú zle ohraničené od okolitého tkaniva, majú tendenciu prerastať do okolia a dokonca aj metastázovať do iných orgánov,“ objasnila. Zdôraznila tiež, že medziľudský prenos ochorenia nie je možný.

Odborníčka ďalej spresnila, že alveolárna echinokokóza patrí medzi najzávažnejšie parazitárne ochorenia a v neliečených prípadoch sa môže skončiť smrťou. „Ochorenie má však veľmi dlhú inkubačnú lehotu a často trvá päť až desať rokov, kým sa prejavia prvé príznaky infekcie. Preto sa prakticky nedá zistiť, kde a ako sa pacient nakazil,“ priblížila Antolová s tým, že stále však ide o ochorenie, ktoré možno považovať za zriedkavé, a nie všetci sú na ochorenie vnímaví. „Je potvrdené, že väčšina ľudí sa po kontakte s vajíčkom parazita nenakazí a ochorenie u nich nikdy nevznikne,“ podčiarkla.

Antolová pripomenula, že pri echinokokóze, tak ako aj pri mnohých iných parazitárnych ochoreniach, je najdôležitejšia hygiena, najmä umývanie rúk, predovšetkým po práci s pôdou alebo po pobyte v lese. „Dôležité je aj umývanie ovocia a zeleniny, prípadne ich tepelná úprava. Opäť, týka sa to najmä ovocia a zeleniny, ktoré boli alebo mohli byť v kontakte s pôdou, kde sa vajíčka pásomnice nachádzajú najčastejšie,“ uviedla.