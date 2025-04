Vance: Pre Európu nie je dobré byť vazalom Spojených štátov

Povedal to americký viceprezident J. D. Vance pre britský spravodajský a názorový web UnHerd. V pondelok zverejnenom rozhovore ocenil transatlantické vzťahy Spojených štátov, no zároveň vyzval Európu, aby bola „nezávislejšia“.

„Milujem Európu... Milujem Európanov,“ povedal Vance na adresu Európskej únie a Británie. Ide podľa agentúry AFP o zriedkavé priaznivé vyjadrenia viceprezidenta USA, ktorý Európu často kritizuje. Napríklad na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vo februári tvrdil, že v Európe je na ústupe sloboda prejavu.

Rozhovor pre UnHerd dal Vance v čase, keď americký prezident Donald Trump zaviedol a následne čiastočne zrušil rozsiahle clá na dovoz do USA a svojou politikou k vojne na Ukrajine a nárokmi na dánsky ostrov Grónsko testuje vzťahy s dlhoročnými americkými spojencami, píše AFP.

„Pre Európu nie je dobré byť trvalým bezpečnostným vazalom Spojených štátov,“ vyhlásil Vance, čím zopakoval svoje predchádzajúce výčitky voči štátom EÚ za ich údajnú hospodársku a bezpečnostnú závislosť od Spojených štátov.

„Nechcem, aby Európania robili všetko, čo im Američania povedia. Nemyslím si, že je to v ich záujme, a myslím si, že to nie je ani v našom záujme,“ poznamenal.

Podľa svojich slov sa domnieva, že mnohé európske krajiny mali pravdu, pokiaľ ide o inváziu do Iraku. V tom čase sa proti nej postavili napríklad Francúzsko a Nemecko. „Keby boli Európania trochu nezávislejší a trochu ochotnejší postaviť sa na odpor, možno by sme zachránili celý svet pred strategickou katastrofou, akou bola Američanmi vedená invázia do Iraku," podotkol. Ako člen americkej námornej pechoty sa na vojne v Iraku na niekoľko mesiacov zúčastnil aj Vance, avšak nemal tam bojové úlohy.

V snahe rozptýliť obavy z ďalších obchodných vojen a hospodárskej neistoty Vance v rozhovore pre UnHerd povedal, že Trumpova politika „povedie k mnohým pozitívnym obchodným vzťahom s Európou“. Avšak skonštatoval, v prípade niektorých krajín, ako napríklad Nemecka, ktoré je podľa neho „do veľkej miery závislé od vývozu do Spojených štátov“, by to bolo zložitejšie.

„A opäť, Európu vnímame ako nášho spojenca. Chceme len, aby to bolo spojenectvo, v ktorom budú Európania trochu nezávislejší - a to sa odrazí aj v našich bezpečnostných a obchodných vzťahoch,“ uzavrel.