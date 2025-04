Lucia Plaváková: Novelu k mimovládkam treba stiahnuť, nedá sa nijako opraviť

Pripomenula, že jediným cieľom návrhu je zastrašovať a šikanovať ľudí, ktorí sa angažujú v mimovládnom sektore.

„Tento návrh zákona považujeme za mimoriadne zásadný z hľadiska zásahu do ľudských práv a demokratických pilierov Slovenska, preto sme pripravení podať podnet na ústavný súd,“ povedala Plaváková počas diskusie v pléne NR SR. Pripomenula, že návrh prišiel do parlamentu pred vyše rokom, odvtedy sa jeho podoba menila. Neziskovky podľa nej zažili označovanie za tých, ktorí dostávajú peniaze zo zahraničia, alebo za lobistov. „Podporujeme transparentnosť, no musí platiť pre všetkých,“ vyhlásila poslankyňa s tým, že novela je zameraná iba na mimovládky.

Prospechom ľudí z mimovládneho sektora, ktorí sa snažia o zmenu verejných politík, je podľa Plavákovej hlavne dobrý pocit z toho, že prispievajú k rozvoji spoločnosti. Zdôraznila, že sa tieto organizácie starajú sa o ľudí, na ktorých štát „kašle“ a v danej oblasti zlyháva. Spomenula napríklad menšiny, zdravotne znevýhodnených či predčasne narodené deti.

Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) pripomenul, že nová legislatíva má priniesť pre mimovládky administratívnu záťaž cez povinnosť zverejňovať údaje cez infozákon. „Chceli by ste rozdeliť mimovládky na dobré a zlé,“ odkázal koalícii s tým, že aj tie, ktoré sa venujú konkrétnej činnosti, akou je ochrana prírody či poskytovanie sociálnych služieb, sa z času na čas vyjadrujú k veciam verejným, a to najmä pri otázkach, ktoré sa ich týkajú.