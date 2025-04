Ondrej Lunter: Samosprávy sú schopné vyčerpať každý jeden cent z eurofondov

Argument, že zazmluvnenosť jednotlivých samospráv je len niekde na úrovni 15 percent z celkovej alokácie prostriedkov z EÚ v polovici programového obdobia a hrozí, že sa nestihnú vyčerpať, je mimoriadne zavádzajúci a falošný. Konštatoval to v utorok predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.

Reagoval tým na informácie, ktoré sa podľa neho najprv šírili po chodbách vládnych úradov a teraz sa už o tom hovorí aj na oficiálnej pôde, že sa chystá zásadný rez eurofondov.

„Máme informáciu, že v júni má vláda rokovať o realokácii zdrojov, ktoré Slovensko nevie čerpať na nové oblasti, napríklad do rezortu obrany,“ uviedol šéf kraja s tým, že férová diskusia zatiaľ chýba.

Samosprávam tak hrozí, že prídu o výraznú časť eurofondov. Ohrozené môžu byť desiatky miliónov eur na projekty v školstve, sociálnych službách či v doprave. Pre kraje, mestá a obce je to dnes jediný možný zdroj investícií a rozvoja.

„Pripravujeme sa na 2,4 miliardy eur v rámci programu Slovensko, ktoré sú určené pre samosprávy. Za BBSK hovorím, že máme plný zásobník projektov. Do konca tohto roka 100 percent alokácie pre BBSK bude sprocesovaná na úrovni krajskej rady partnerstva a schválená, 80 percent z týchto projektov zašleme ako oficiálnu žiadosť o zmluvu, na podpis ministra,“ vyhlásil Lunter.

Podľa neho dôvodom tejto hroziacej katastrofy nie je to, že by samosprávy pri čerpaní zlyhali. „Je ním to, že výzvy prichádzajú neskoro, pravidlá sú komplikované a systém je nastavený tak, že to jednoducho nemôže ísť rýchlejšie,“ zdôraznil Lunter, ktorý o tom hovoril už aj s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a bude o tom diskutovať i s kolegami z SK8. Pýtať sa na to má aj ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na utorňajšom stretnutí.

Ako Lunter dodal, ak by nakoniec vláda predsa len zobrala regiónom eurofondy, bol by to ďalší „Titanic“ pre verejné financie po tom, čo im predchádzajúca vláda zobrala 800 miliónov eur ročne. Doplatí na to každý. BBSK s týmito zdrojmi počíta napríklad na pripravené projekty, ako je rekonštrukcia plavárne vo Zvolene a športovej haly v Hnúšti či Centra tradičnej kultúry v Detve.