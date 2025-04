V Bratislave bude vystavená zničená sanitka z vojny na Ukrajine

Podľa organizátorov ide o autentický vojnou zničený artefakt z frontových línií, ktorý prvýkrát priniesli na Slovensko od začiatku vojny na Ukrajine. Nad touto výstavou prevzal záštitu primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý sa v utorok zúčastnil aj na verejnom otvorení výstavy.

Slovensko darovalo sanitku nazvanú Oksana Ozbrojeným silám Ukrajiny. Vystavená je na špeciálnom podstavci so zabudovaným monitorom, na ktorom bude možné vidieť sledovanie dronom v reálnom čase.

Riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák priblížil, že sanitku odovzdali v novembri minulého roka do ukrajinského mesta Izium. Následne 27. januára pomocou nej evakuovali zranených a sanitka podľa Blaščáka odišla na drobné opravy, kde ju zasiahol ruský dron. Zábery z vybuchnutia si ľudia môžu pozrieť na videu, ktoré je súčasťou výstavy. Útok sa stal v obci Rodynske. Pri tomto útoku zahynuli aj dvaja ľudia, povedal Blaščák. Sanitka je podľa neho mementom vojny aj smrti a vyhasnutých životov.

Táto sanitka bola podľa ukrajinského veľvyslanca Myroslava Kastrana symbolom záchrany a nádeje. „Sanitky, hasičské vozy alebo evakuačné vozidlá, to všetko, čo dnes musí zachraňovať životy, je terčom útoku ruskej armády,“ podotkol. Expozíciu považuje Kastran za svedectvo slovenskej solidarity aj pripomienku jednoty. „Musíme spoločne pokračovať v tom našom boji. Musíme konečne pochopiť, že ruská agresia proti Ukrajine sa netýka len našej zeme. Je to výzvou pre každý štát a pre každú spoločnosť, ktorá si cení ľudské hodnoty, akými sú demokracia a sloboda, cení si aj ľudské práva a, samozrejme, dôstojnosť,“ skonštatoval veľvyslanec.

Sanitka poputuje z Bratislavy do Prahy, následne do Žiliny a ďalších miest. V lete bude vystavená aj na festivale Pohoda. „Chceme najbližší polrok túto sanitku ukázať čo najviac ľuďom. Je to naozaj unikátna príležitosť vidieť reálne na vlastné oči, čo znamená vojna na Ukrajine,“ poznamenal Blaščák.

„Táto rozstrieľaná sanitka ukazuje, že naša pomoc nemôže byť iba jednorazový akt, ale musí to byť trvalé nastavenie našej mysle. Že pomáhame tomu, kto sa bráni, a nepýtame sa ho, čo za to,“ skonštatoval Vallo. Doplnil, že Ukrajina potrebuje ďalšie sanitky a verí, že sa vďaka ďalším zbierkam na Ukrajinu dostanú.

V tejto súvislosti poukázal na mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú v prospech rôznych dobročinných vecí. Práve aktívni ľudia sa podľa Valla stávajú terčom útokov a represií zo strany vlády. Primátor dúfa, že poslanci zákon o mimovládnych organizáciách odmietnu.