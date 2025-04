Migaľ: Hrozilo, že Slovensko príde o financie na projekt superpočítača Perun

Hrozilo, že Slovensko príde o financie na projekt superpočítača Perun. Spustiť ho chce Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) v Bratislave do konca tohto roka. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovali minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) a predseda SAV Pavol Šajgalík.

„Veda a výskum sú pre budúcnosť Slovenska kľúčové, bez nich nemôžeme naplno napredovať v digitálnej ére. Nové vedenie rezortu urobilo maximum, aby sme tento superpočítačový projekt vedeli realizovať,“ uviedol Migaľ s tým, že bývalé vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR nemalo záujem o realizáciu tohto projektu, čím by Slovensko prišlo o európske zdroje naviazané na plán obnovy.

V areáli SAV prebiehajú v súčasnosti stavebné a rekonštrukčné práce, keďže pred inštaláciou Peruna je potrebné zabezpečiť dostatočnú kapacitu na pripojenie a vybudovať základovú dosku pre modulárne dátové centrum. Sprevádzkovaním tohto superpočítača sa podľa Šajgalíka posilní národná výpočtová infraštruktúra, čo prispeje k napĺňaniu cieľov stanovených v rámci európskej digitálnej transformácie a vytvorí sa priestor pre výskum, technologické inovácie a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

„Hrozilo, že Slovenská akadémia vied nie je schopná sa postarať o takúto infraštruktúru, ale na druhej strane sme aj investovali dosť významné množstvo prostriedkov do toho, aby sme predpripravili všetko pre to, aby inštalácia bola možná. Je to nie oveľa menej ako milión eur, ktoré sme už do tohto projektu investovali, nejde iba o to, že by sme stratili prostriedky, no že by sme stratili možnosť inštalovať na pôde Slovenskej akadémie vied takýto významný projekt,“ doplnil Šajgalík.

Superpočítač by mal byť dostupný nielen pre slovenskú vedeckú komunitu, ale aj organizácie, verejné správy a podniky v SR. V rámci neho chce SAV spolupracovať aj so súkromným sektorom, keďže pričom zo spolupráce by mohli vzniknúť nové inovatívne projekty, ktoré podporia slovenskú ekonomiku. Implementácia projektu superpočítača prebieha už od roku 2023, pričom verejné obstarávanie trvalo od mája do septembra minulého roka. Aktuálne už došlo k podpisu zmluvy so spoločnosťou Eviden Slovakia, ktorá poskytuje služby v oblasti HPC technológií.

Systém je vhodný pre široké portfólium aplikácií od materiálových vied, výpočtovej fyziky a chémie, inžinierskych aplikácií až po bioinformatiku a aplikácie umelej inteligencie.