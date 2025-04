Šimkovičová: Stav v FPU je výsledkom snahy riaditeľa Špotáka znefunkčniť fond

Zároveň pripúšťa, že bude potrebné zvoliť iné riešenie. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a členovia rady FPU o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.

„Súčasný stav v programe podpory folklórnych podujatí je výsledkom nečinnosti riaditeľa fondu a zároveň jeho priameho zasahovania, ktorého výsledkom má byť znefunkčnenie fondu,“ uviedla ministerka kultúry, ktorá v kauze a obviňovaní ministerstva zo strany médií vidí pokus o diskreditáciu vedenia rezortu. Zároveň sa pýta, aký by malo zmysel, ak by samotné ministerstvo robilo kroky, ktoré by sťažovali podporu v oblasti, ktorú samotný rezort označuje za jednu zo svojich priorít.

Predseda Rady FPU Matúš Oľha taktiež obvinil Špotáka z účelového konania, ktorým bráni vyhodnoteniu žiadostí a prideleniu dotácií. Mieni, že Špoták brojí proti zmenám, ktoré priniesla zmena zákona. „Manažment FPU nerešpektuje základnú myšlienku zákona, že riaditeľ a kancelária predstavujú výkonnú zložku vo fonde a rada riadi a rozhoduje o dotáciách,“ upozornil Oľha. Potvrdil, že Špotáka žiadal o sprístupnenie žiadostí o dotácie na folklórne podujatia tak, aby o nich mohla rada čo najrýchlejšie rozhodnúť. Argumentoval uplynutím zákonnej lehoty na vybavenie žiadostí. „Pán Špoták to odmietol s tým, že je to protizákonné, naďalej trvá na tom, že najskôr sa musí so žiadosťami oboznámiť komisia, a to i napriek tomu, že rozhodovať bude až samotná rada,“ priblížil Oľha. „Pánovi Špotákovi nejde o uvoľnenie peňazí, ale o kauzu,“ vyhlásil.

Riaditeľ odboru práva ministerstva kultúry (MK) Peter Nemec na základe právnej analýzy upozornil, že Špoták si nesplnil svoje zákonné povinnosti pri kreovaní komisie ani pri zabezpečení všetkých náležitostí pre rozhodnutie rady o podaných žiadostiach. „Odporúčame rade zaviazať uznesením riaditeľa, aby jej predložil žiadosti o dotáciu,“ uviedol.

Ministerka i predseda rady FPU zopakovali, že v súčasnosti potrebuje rada súčinnosť riaditeľa. „Chceme urobiť všetko, aby sa situácia čo najskôr vyriešila a peniaze odišli príjemcom,“ deklarovali nevylučujúc prijatie „iného riešenia“.

Stav v FPU a najmä situácia v programe a vo výzve na podporu tradičnej kultúry a folklóru bola témou výmeny medzi vedením MK a FPU už minulý týždeň. Obe strany sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za prieťahy vo vyhodnocovaní žiadostí.