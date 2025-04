Remišová: Vláda chce v treťom konsolidačnom balíku siahnuť na prídavky na deti

Vláda plánuje v treťom balíku konsolidačných opatrení siahnuť na prídavky na deti. Upozornili na to v utorok opoziční poslanci Veronika Remišová a Július Jakab (obaja Slovensko, KÚ, Za ľudí). Podľa nich Ministerstvo financií (MF) SR zvažuje zníženie prídavku zo 60 na 30 eur, prípadne jeho odobratie rodinám so študentmi nad 18 rokov.

„Podarilo sa nám zistiť z ministerstva financií, že vládna koalícia zvažuje tri alternatívy, ako by mohla ošklbať rodičov. Prvá alternatíva, ktorú navrhuje MF, je, že zníži rodinné prídavky zo 60 na 30 eur. Zníži ich pre všetky rodiny, okrem rodín v hmotnej núdzi. Takýmto spôsobom chce vládna koalícia okradnúť všetky rodiny na Slovensku o 405 miliónov eur. Druhú alternatívu, ktorú zvažuje MF, je zníženie prídavku na dieťa zo 60 na 30 eur a v tomto prípade by sa to týkalo všetkých rodín s výnimkou rodín v hmotnej núdzi, osamelých rodičov alebo rodín s tri a viac deťmi. Takýmto spôsobom plánuje vládna koalícia obrať rodičov o 372 miliónov eur každý jeden rok,“ uviedla Remišová.

Poslednou možnosťou, o ktorej rezort financií uvažuje, je podľa poslankyne odobratie takzvaných rodinných prídavkov rodinám s deťmi nad 18 rokov, ktoré ešte študujú. V súčasnosti môžu prídavok na dieťa poberať do dovŕšenia 25 rokov veku. MF počíta, že by tak mohli každý rok ušetriť 82 miliónov eur, uviedla Remišová.

Podľa Jakaba vláda chce takýmito opatreniami „vyhnať rodiny zo Slovenska“. Koalíciu vyzval, aby od takýchto opatrení upustila a začala šetriť na sebe.

Podľa opozičného hnutia by si mali premiér a ministri znížiť platy na úroveň spred volieb. Ušetriť by sa podľa nich dalo aj zmrazením platov politikov, zrušením doživotnej renty či ochranky, ale aj zastavením nákupov luxusných áut, predražených tendrov či nevýhodných prenájmov. Peniaze do rozpočtu by podľa hnutia prinieslo aj zrušenie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR či tretích štátnych tajomníkov na ministerstvách. Takýmito opatreniami by podľa Remišovej mohol štát ušetriť 538 miliónov eur.