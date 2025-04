Fiala: Nadbytok regulácií v EÚ neohrozuje len jej rast, ale už aj bezpečnosť

Nadbytok regulácií v EÚ a ťažkopádnosť jej reakcií dnes neohrozujú len hospodársky rast členských krajín, ale aj bezpečnosť Európy. V rokovaní so Spojenými štátmi o clách EÚ uspeje len vtedy, ak bude jednotná a bude reagovať rýchlo, čo v súčasnosti veľmi nedokáže. Na konferencii Česko na križovatke to v utorok povedal český premiér Petr Fiala. Je podľa neho nutné urobiť všetko pre to, aby sa Európa vyhla obchodnej vojne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Úspech Česka a ďalších členských krajín závisí podľa Fialu na tom, ako dokážu zmeniť EÚ a ako sa vysporiadajú s medzinárodnými výzvami. Súčasná kríza je pre Európu veľká výzva, ale aj šanca, ako riešiť problémy, ktoré Únia dlho odkladala, myslí si český premiér. Ťažkopádnosť v jej reakciách či nadbytok regulácií ju podľa neho brzdia v raste. „Dnes to ale ohrozuje nielen rast, ale aj našu bezpečnosť. Európania to však, našťastie, začali chápať a sú motivovanejší než predtým s tým niečo urobiť,“ vyzdvihol.

Na clá, ktoré na dovoz z mnohých krajín zaviedol americký prezident Donald Trump, je podľa neho potrebné reagovať pragmaticky a premyslene. „Emócie sú rozjatrené. Môžeme pochybovať, nakoľko sú kroky prezidenta Trumpa racionálne premyslené. Podstatné však je, že nekontrolovaná obchodná vojna by poškodila úplne všetkých a je potrebné robiť všetko pre to, aby sme sa jej vyhli,“ povedal Fiala. Hoci odklad zvýšenej sadzby na 90 dní rozširuje priestor na rokovanie, USA podľa neho zatiaľ vôľu rokovať neprejavili.

Zdôraznil, že agenda ciel je výlučnou právomocou Európskej komisie. „Preto myšlienka, že si to nejaký európsky štát vyrokuje sám pre seba, je lož a nezmysel, musí to vyrokovať Európa ako celok,“ podotkol. Dodal, že členstvo v EÚ prináša aj v tomto ohľade výhody, pretože Únia má určitú vyjednávaciu silu a tú je potrebné využiť.

„Uspejeme, ak dokážeme udržať spoločnú pozíciu a zvykneme si reagovať veľmi rýchlo, čo Európa veľmi nedokáže. Situácia sa dnes mení z hodiny na hodinu,“ zdôraznil. Vedľa trpezlivého dialógu s USA je podľa jeho slov potrebné urýchliť ďalšie kroky ako napríklad ratifikáciu obchodných dohôd či prijatie opatrení proti lacnému tovaru predovšetkým z Číny, ktoré môže začať zaplavovať európsky trh po tom, ako stratí prístup na americký trh.