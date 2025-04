Doklady aj v mobile: Ministerstvo vnútra spustilo aplikácie eDoklady a eIdentita

V prvej fáze budú slúžiť ako elektronická verzia občianskych a vodičských preukazov, na mobilné prihlasovanie sa do portálu slovensko.sk či na overenie identity na vybraných poštách. Na utorkovej tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že neskôr by mohli byť aj nástrojom komunikácie občana so súkromným sektorom.

Mobilné aplikácie uviedli do ostrej prevádzky takmer po štvormesačnej testovacej fáze. Aplikácia eDoklady má slúžiť ako takzvaná digitálna peňaženka. V súčasnosti cez ňu možno využívať elektronický občiansky a vodičský preukaz, a to zatiaľ najmä v styku s políciou. Tá má zatiaľ k dispozícii 700 čítačiek. Ich počet sa má navýšiť. „Verifikácia prebieha aktuálne online, to znamená, že musí byť pripojenie na internet, aby čítačka vedela potvrdiť digitálnu identitu. Pracujeme na tom, aby ešte do konca tohto roka toto riešenie fungovalo aj offline, teda bez pripojenia na internet,“ povedal minister.

Pilotne možno prostredníctvom eDoklady overiť identitu aj na ôsmich hlavných poštách v krajských mestách. „Čoskoro budeme mať k dispozícii tento spôsob overenia v celej sieti, to znamená na všetkých poštách aj u všetkých doručovateľov,“ dodal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

Štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe priblížil, že okrem Slovenskej pošty má rezort podpísané memorandum aj so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Slovenskou asociáciou poisťovní a Slovenskou kanceláriou poisťovateľov. Rokujú aj so Slovenskou bankovou asociáciou, s Asociáciou mobilných operátorov, so Slovenskou asociáciou organizátorov verejnej dopravy a Zväzom cestovného ruchu SR. „Chceme čo najskôr priniesť túto aplikáciu trhu. To znamená ľuďom, ktorí využívajú občianske preukazy v rámci ubytovania sa a tak ďalej,“ doplnil s tým, že to bude trvať ešte niekoľko mesiacov.

Mobilná aplikácia eIdentita slúži na prihlasovanie sa k už dostupným digitálnym službám štátu. „Od dnešného dňa sa viete prihlásiť do schránky Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk, pozn. TASR) prostredníctvom tejto aplikácie ako autentifikačný prostriedok a pracujeme na tom, aby bola využívaná aj ďalšími inými inštitúciami nielen v rámci verejnej správy, ale aj súkromného sektora,“ povedal generálny riaditeľ sekcie informatiky MV SR Martin Hrachala. Ako priblížil, mohlo by ísť o komunikáciu s bankami či poisťovňami. Prostredníctvom tejto aplikácie možno vďaka bezkontaktnému občianskemu preukazu s elektronickým podpisom dokumenty aj podpisovať.